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Биография Игоря Шумакова
Биография Игоря Шумакова - РИА Новости, 21.04.2025
Биография Игоря Шумакова
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Анатольевич Шумаков родился 21 апреля 1970 года в Москве. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:01:00+03:00
2025-04-21T03:01:00+03:00
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Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Анатольевич Шумаков родился 21 апреля 1970 года в Москве.В 1993 году окончил Московский экономико-статистический институт (в 2015 году присоединен к Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономическая информатика и автоматизированные системы управления".С 1988 по 1989 год проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.Занимал различные должности в государственных и негосударственных организациях.Работал в ОАО Банк ВТБ, координируя деятельность дочерних структур банка, российских загранпредставительств, государственных и частных компаний в Африке и Азии в сфере международного экономического сотрудничества.С октября 2008 года по март 2009 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества Минприроды России.С марта по июнь 2009 года был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.С июня 2009 года был советником министра природных ресурсов и экологии.8 сентября 2010 года Шумаков был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).9 октября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2021).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, игорь шумаков, биографии, гидрометцентр
Справки, Россия, Игорь Шумаков, Биографии, Гидрометцентр
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Анатольевич Шумаков родился 21 апреля 1970 года
в Москве.
В 1993 году окончил Московский экономико-статистический институт (в 2015 году присоединен к Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономическая информатика и автоматизированные системы управления".
С 1988 по 1989 год проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.
Занимал
различные должности в государственных и негосударственных организациях.
Работал в ОАО Банк ВТБ, координируя деятельность дочерних структур банка, российских загранпредставительств, государственных и частных компаний в Африке и Азии в сфере международного экономического сотрудничества.
С октября 2008 года по март 2009 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества Минприроды России.
С марта по июнь 2009 года был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.
С июня 2009 года был советником министра природных ресурсов и экологии.
8 сентября 2010 года Шумаков был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
9 октября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил
Игоря Шумакова главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Имеет
чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2021).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников