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РИА Новости

Медведев назначил Игоря Шумакова главой Росгидромета

15:10 09.10.2019 (обновлено: 15:53 09.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынИгорь Шумаков
Игорь Шумаков
© РИА Новости / Павел Лисицын
Игорь Шумаков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
На прошлой неделе Медведев освободил от должности Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.
Ранее премьер поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы с 185-летием со дня ее образования, отметив, что в России по праву гордятся ее историей и традициями. Он также подчеркнул, что от работы метеорологов во многом зависит безопасность людей, поэтому сейчас, когда во всем мире происходят глобальные изменения климата, необходимо уделять особое внимание внедрению в работу службы современных технологий и подготовке высококвалифицированных специалистов.
Росгидромет находится в ведении Минприроды и занимается оказанием государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторингом окружающей среды и ее загрязнения, а также государственным надзором за проведением работ, связанных с активным воздействием на метеорологические и другие геофизические процессы.
Подробнее о биографии Игоря Шумакова читайте в справке РИА Новости >>
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