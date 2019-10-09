Медведев назначил Игоря Шумакова главой Росгидромета

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

На прошлой неделе Медведев освободил от должности Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.

Ранее премьер поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы с 185-летием со дня ее образования, отметив, что в России по праву гордятся ее историей и традициями. Он также подчеркнул, что от работы метеорологов во многом зависит безопасность людей, поэтому сейчас, когда во всем мире происходят глобальные изменения климата, необходимо уделять особое внимание внедрению в работу службы современных технологий и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Росгидромет находится в ведении Минприроды и занимается оказанием государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторингом окружающей среды и ее загрязнения, а также государственным надзором за проведением работ, связанных с активным воздействием на метеорологические и другие геофизические процессы.