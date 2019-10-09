Биография Игоря Шумакова

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Анатольевич Шумаков родился 21 апреля 1970 года в Москве.

С 1988 по 1989 год проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Работал в ОАО Банк ВТБ, координируя деятельность дочерних структур банка, российских загранпредставительств, государственных и частных компаний в Африке и Азии в сфере международного экономического сотрудничества.

С октября 2008 года по март 2009 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества Минприроды России.

С марта по июнь 2009 года был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.

8 сентября 2010 года Шумаков был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

9 октября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса ( 2013 ).

Среди наград Шумакова – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени ( 2014 ).