Биография Игоря Шумакова

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Анатольевич Шумаков родился 21 апреля 1970 года в Москве.
В 1993 году окончил Московский экономико-статистический институт (ныне Московский государственный университет экономики, статистики и информатики) по специальности "Экономическая информатика и автоматизированные системы управления".
С 1988 по 1989 год проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.
Работал в ОАО Банк ВТБ, координируя деятельность дочерних структур банка, российских загранпредставительств, государственных и частных компаний в Африке и Азии в сфере международного экономического сотрудничества.
Работал в ОАО Банк ВТБ, координируя деятельность дочерних структур банка, российских загранпредставительств, государственных и частных компаний в Африке и Азии в сфере международного экономического сотрудничества.
С октября 2008 года по март 2009 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества Минприроды России.
С марта по июнь 2009 года был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.
С июня 2009 года был советником министра природных ресурсов и экологии.
8 сентября 2010 года Шумаков был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
9 октября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса (2013).
Среди наград Шумакова – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014).
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