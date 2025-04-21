https://ria.ru/20250421/seul-2012435556.html

В Сеуле при пожаре в жилом доме погиб человек

В Сеуле при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 21.04.2025

В Сеуле при пожаре в жилом доме погиб человек

Один человек погиб, более 10 ранены при пожаре в 21-этажном жилом доме в Сеуле, который поджег неизвестный при помощи устройства, предположительно, огнемета,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T04:53:00+03:00

2025-04-21T04:53:00+03:00

2025-04-21T05:09:00+03:00

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СЕУЛ, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб, более 10 ранены при пожаре в 21-этажном жилом доме в Сеуле, который поджег неизвестный при помощи устройства, предположительно, огнемета, передает агентство Ренхап.Сообщается, что пожар произошел в понедельник около 08.17 утра (02.17 мск) в районе Пончхон округа Кванак в Сеуле в 21-этажном жилом доме. Пожарные службы продолжают тушение огня.В результате возгорания, по последним данным, один человек погиб, двое выпали из окон и были госпитализированы. Кроме того, девять человек получили лёгкие травмы, включая отравление дымом и затруднённое дыхание.Пожарные объявили первый уровень реагирования и примерно за час, к 09.15 (03.15 мск), взяли основной очаг возгорания под контроль.Полиция, в свою очередь, установила подозреваемого, предположительно причастного к поджогу, и ведёт его розыск."Для поджога было использовано "неустановленное устройство", и в данный момент выясняется, был ли это огнемёт", - пишет агентство со ссылкой на правоохранительные органы.Также полиция расследует возможную связь с другим пожаром, произошедшим незадолго до этого в соседнем жилом комплексе.Для обеспечения безопасности на месте происшествия и помощи в поимке подозреваемого в полном составе был задействован мобильный патрульный батальон в составе 177 человек.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005301408.html

https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html

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сеул, в мире, южная корея