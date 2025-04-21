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"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева - РИА Новости, 21.04.2025
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18:48 21.04.2025 (обновлено: 19:40 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/roskosmos-2012590313.html
"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева
"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева - РИА Новости, 21.04.2025
"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева
Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:48:00+03:00
2025-04-21T19:40:00+03:00
гкнпц имени м. в. хруничева
космос - риа наука
роскосмос
алексей варочко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале.&quot;Наблюдательный совет госкорпорации &quot;Роскосмос&quot; согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО &quot;ГКНПЦ имени М. В. Хруничева&quot; и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что новый глава Центра Хруничева родился в 1984 года, окончил МГТУ имени Баумана по специальности "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации".Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в Центре Хруничева занимал должность директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — "НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова". Кандидат технических наук.Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара".
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гкнпц имени м. в. хруничева, космос - риа наука, роскосмос, алексей варочко, мгту имени баумана
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Алексей Варочко, МГТУ имени Баумана
"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева

"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева, где производят ракеты "Ангара"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкУ входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве
У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале.
«

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина", — говорится в заявлении.

Отмечается, что новый глава Центра Хруничева родился в 1984 года, окончил МГТУ имени Баумана по специальности "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации".
Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в Центре Хруничева занимал должность директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — "НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова". Кандидат технических наук.
Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара".
Александр Блошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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