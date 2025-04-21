https://ria.ru/20250421/roskosmos-2012590313.html

"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева

"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева - РИА Новости, 21.04.2025

"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева

Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:48:00+03:00

2025-04-21T18:48:00+03:00

2025-04-21T19:40:00+03:00

гкнпц имени м. в. хруничева

космос - риа наука

роскосмос

алексей варочко

мгту имени баумана

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале."Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина", — говорится в заявлении.Отмечается, что новый глава Центра Хруничева родился в 1984 года, окончил МГТУ имени Баумана по специальности "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации".Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в Центре Хруничева занимал должность директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — "НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова". Кандидат технических наук.Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара".

https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гкнпц имени м. в. хруничева, космос - риа наука, роскосмос, алексей варочко, мгту имени баумана