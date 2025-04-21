"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева
"Роскосмос" сменил гендиректора Центра Хруничева, где производят ракеты "Ангара"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкУ входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве
У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева вместо занимавшего этот пост Алексея Варочко, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале.
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"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина", — говорится в заявлении.
Отмечается, что новый глава Центра Хруничева родился в 1984 года, окончил МГТУ имени Баумана по специальности "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации".
Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в Центре Хруничева занимал должность директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — "НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова". Кандидат технических наук.
Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара".
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