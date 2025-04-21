https://ria.ru/20250421/reyting-2012427387.html

Названы города-лидеры рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость

Названы города-лидеры рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость - РИА Новости, 21.04.2025

Названы города-лидеры рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость

Иваново и Горно-Алтайск возглавили список российских городов с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость, в конце списка оказались Москва и Майкоп,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:16:00+03:00

2025-04-21T00:16:00+03:00

2025-04-21T01:38:00+03:00

экономика

жилье

челябинск

магадан

россия

риа рейтинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890077731_0:59:1908:1132_1920x0_80_0_0_68ba5101523ea97a506338069de6dc47.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Иваново и Горно-Алтайск возглавили список российских городов с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость, в конце списка оказались Москва и Майкоп, свидетельствует исследование РИА Новости. Инвестиции в недвижимостьИнвестиции в квадратные метры в России воспринимаются как один из популярных способов долгосрочного сбережения. Порой покупка недвижимости позволяет не только сохранить свои деньги, но и заработать дополнительные средства. Подобная практика привела к тому, что зачастую жилая недвижимость приобретается с целью перепродажи в будущем или получения дохода от сдачи ее в аренду. И в результате инвестиции в "жилые квадраты" стали одними из самых доходных. По оценкам РИА Новости, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала восемь процентов. Эксперты РИА Новости отмечают, что ситуация в отдельных городах очень сильно отличалась от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий была проанализирована статистика и составлен рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2022-2024 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры регионов, по которым доступны данные официальной статистики. Лидеры рейтингаСогласно результатам исследования, ряд городов характеризуются довольно высокой доходностью инвестиций в типовую недвижимость в последние годы. В девяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 23 городах находится в диапазоне 10%-15% годовых. Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Иваново, где в 2022-2024 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 22% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.Доходность инвестиций в типовую недвижимость в Горно-Алтайске за три года составила 20,9%, что позволило городу занять второе место в рейтинге. На третьей строчке разместился Челябинск, где доходность инвестиций составила 19,4%. Также в десятку лидеров вошли: Абакан (реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за вычетом инфляции – +18,8%), Великий Новгород (+16,2%), Магадан (+16,2%), Оренбург (+15,5%), Петропавловск-Камчатский (+15,5%), Симферополь (+15,2%) и Краснодар (+14,6%). Большинство из городов первой десятки рейтинга входят и в число лидеров по росту стоимости квадратного метра в 2022-2024 годах. Города с низкой доходностьюОбратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Москва, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной (-3,7% годовых). Несколько лучше результат в Майкопе (-3,1% годовых). Кроме того, ещё в четырех российских городах наблюдается отрицательная реальная доходность недвижимости и к ним относятся: Белгород, Южно-Сахалинск, Тверь и Орел. Фактически в этих городах доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учетом сдачи ее в аренду) не позволяла на рассматриваемом временном горизонте даже сохранять свои деньги. Кроме вышеперечисленных, в замыкающую рейтинг десятку входят также: Владивосток, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года составила 0,2%, Санкт-Петербург (+0,3%), Рязань (+0,9%) и Хабаровск (+1,9%). Низкие позиции Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге частично можно объяснить тем, что пик роста стоимости "жилых" квадратных метров в этих городах пришелся на 2020 год и в исследуемом временном интервале цены оставались относительно стабильными, без существенных всплесков. Кроме того, высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах. Доходность аренды 4,5% годовыхКак отмечают аналитики, многие города характеризовались не только высоким ростом цен на квартиры, но также и хорошей доходностью за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, 18 городов имели отрицательную реальную доходность без аренды в 2022-2024 годах. В среднем по городам – региональным центрам доходность от сдачи в аренду составила 4,5% годовых (за вычетом НДФЛ, других обязательных платежей и с поправкой на инфляцию). При этом в девяти городах доходность от сдачи в аренду была в последние годы больше 5,5%. В частности, согласно исследованию, в Магадане доходность от сдачи жилья составляла 6,6%, что является самой большой средней доходностью. Также высокая арендная доходность наблюдалась в Биробиджане, Якутске, Грозном, Петропавловске-Камчатском, в Нарьян-Маре, Махачкале, Оренбурге и Челябинске.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20250421/reyting-2011844795.html

https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

https://ria.ru/20250407/reyting-2009717010.html

https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html

челябинск

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жилье, челябинск, магадан, россия, риа рейтинг