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Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником - РИА Новости, 21.04.2025
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19:29 21.04.2025 (обновлено: 19:53 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012598846.html
Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником
Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником - РИА Новости, 21.04.2025
Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником
Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:29:00+03:00
2025-04-21T19:53:00+03:00
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником. "Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок. Если вы видите, что что-то этому мешает, пожалуйста, безо всякого стеснения там - к руководителю региона, с которым мы постоянно в контакте, мы с ним не так часто встречаемся, как хотелось бы, мы постоянно в контакте по телефону, он мне звонит, если нужно, я снимаю трубку - ему звоню. Здесь у нас связь налажена, можете напрямую работать", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.В понедельник в ходе встречи президента с главами муниципальных образований субъектов РФ с докладом выступил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев. Отвечая на выступление Чернева, Путин заявил, что в регионе важно решать целый ряд накопившихся за десятилетия задач и реализовывать перечень программ. По словам Путина, для большей эффективности в этом деле на местах стоит напрямую обращаться к главе ЛНР Леониду Пасечнику, с которым президент находится в постоянном контакте.
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политика, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, владимир чернов
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Владимир Чернов
Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Пасечником

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным
Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
«
"Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок. Если вы видите, что что-то этому мешает, пожалуйста, безо всякого стеснения там - к руководителю региона, с которым мы постоянно в контакте, мы с ним не так часто встречаемся, как хотелось бы, мы постоянно в контакте по телефону, он мне звонит, если нужно, я снимаю трубку - ему звоню. Здесь у нас связь налажена, можете напрямую работать", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
В понедельник в ходе встречи президента с главами муниципальных образований субъектов РФ с докладом выступил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев. Отвечая на выступление Чернева, Путин заявил, что в регионе важно решать целый ряд накопившихся за десятилетия задач и реализовывать перечень программ. По словам Путина, для большей эффективности в этом деле на местах стоит напрямую обращаться к главе ЛНР Леониду Пасечнику, с которым президент находится в постоянном контакте.
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