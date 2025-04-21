https://ria.ru/20250421/putin-2012598846.html

Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником

Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником - РИА Новости, 21.04.2025

Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником

Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:29:00+03:00

2025-04-21T19:29:00+03:00

2025-04-21T19:53:00+03:00

политика

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

владимир чернов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863470689_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_db66a32eb110976a9b616ae77affd8b1.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником. "Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок. Если вы видите, что что-то этому мешает, пожалуйста, безо всякого стеснения там - к руководителю региона, с которым мы постоянно в контакте, мы с ним не так часто встречаемся, как хотелось бы, мы постоянно в контакте по телефону, он мне звонит, если нужно, я снимаю трубку - ему звоню. Здесь у нас связь налажена, можете напрямую работать", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.В понедельник в ходе встречи президента с главами муниципальных образований субъектов РФ с докладом выступил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев. Отвечая на выступление Чернева, Путин заявил, что в регионе важно решать целый ряд накопившихся за десятилетия задач и реализовывать перечень программ. По словам Путина, для большей эффективности в этом деле на местах стоит напрямую обращаться к главе ЛНР Леониду Пасечнику, с которым президент находится в постоянном контакте.

https://ria.ru/20250408/pobeda-2010072834.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, владимир чернов