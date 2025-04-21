Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Пасечником
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным
Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
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"Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок. Если вы видите, что что-то этому мешает, пожалуйста, безо всякого стеснения там - к руководителю региона, с которым мы постоянно в контакте, мы с ним не так часто встречаемся, как хотелось бы, мы постоянно в контакте по телефону, он мне звонит, если нужно, я снимаю трубку - ему звоню. Здесь у нас связь налажена, можете напрямую работать", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
В понедельник в ходе встречи президента с главами муниципальных образований субъектов РФ с докладом выступил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев. Отвечая на выступление Чернева, Путин заявил, что в регионе важно решать целый ряд накопившихся за десятилетия задач и реализовывать перечень программ. По словам Путина, для большей эффективности в этом деле на местах стоит напрямую обращаться к главе ЛНР Леониду Пасечнику, с которым президент находится в постоянном контакте.