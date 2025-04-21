Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года
Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.
Сенатор отмечал, что воинская обязанность в России, согласно Конституции РФ, является обязанностью гражданина России по защите Отечества. Он пояснял, что в этом контексте принятый закон ничего принципиально не меняет, а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы.
В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования от призыва на военные сборы, говорилось в заключении оборонного комитета СФ.