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Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 21.04.2025
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16:37 21.04.2025 (обновлено: 16:47 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012550461.html
Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:37:00+03:00
2025-04-21T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.Сенатор отмечал, что воинская обязанность в России, согласно Конституции РФ, является обязанностью гражданина России по защите Отечества. Он пояснял, что в этом контексте принятый закон ничего принципиально не меняет, а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы.В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования от призыва на военные сборы, говорилось в заключении оборонного комитета СФ.
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владимир путин, вооруженные силы украины, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, армия россии
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России, Армия России
Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.
Сенатор отмечал, что воинская обязанность в России, согласно Конституции РФ, является обязанностью гражданина России по защите Отечества. Он пояснял, что в этом контексте принятый закон ничего принципиально не меняет, а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы.
В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования от призыва на военные сборы, говорилось в заключении оборонного комитета СФ.
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