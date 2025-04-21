https://ria.ru/20250421/putin-2012550461.html

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:37:00+03:00

2025-04-21T16:37:00+03:00

2025-04-21T16:47:00+03:00

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

виктор бондарев

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.Сенатор отмечал, что воинская обязанность в России, согласно Конституции РФ, является обязанностью гражданина России по защите Отечества. Он пояснял, что в этом контексте принятый закон ничего принципиально не меняет, а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы.В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования от призыва на военные сборы, говорилось в заключении оборонного комитета СФ.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вооруженные силы украины, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, армия россии