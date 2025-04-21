https://ria.ru/20250421/putin-2012543773.html
Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин
Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин
Никто не сможет исказить и омрачить подвиг солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:15:00+03:00
2025-04-21T16:15:00+03:00
2025-04-21T16:19:00+03:00
владимир путин
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никто не сможет исказить и омрачить подвиг солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма", - сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
https://ria.ru/20250421/putin-2012544504.html
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владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин
Путин: никто не сможет омрачить подвиг солдат Красной армии в годы ВОВ