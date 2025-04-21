https://ria.ru/20250421/putin-2012543773.html

Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин

Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Никто не сможет исказить подвиг солдат Красной армии, заявил Путин

Никто не сможет исказить и омрачить подвиг солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:15:00+03:00

2025-04-21T16:15:00+03:00

2025-04-21T16:19:00+03:00

владимир путин

россия

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никто не сможет исказить и омрачить подвиг солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма", - сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".

https://ria.ru/20250421/putin-2012544504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945)