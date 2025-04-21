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Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ
Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ
Президент России Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность, соответствующий документ размещен на сайте РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:53:00+03:00
2025-04-21T15:53:00+03:00
2025-04-21T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде, согласно законодательству, университет был вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет. Законом устанавливается, что абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.
https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ
Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз на схожую программу без ЕГЭ