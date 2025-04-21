https://ria.ru/20250421/putin-2012482336.html
Правительство примет меры по созданию новых материалов в сфере фотоники
Правительство примет меры по созданию новых материалов в сфере фотоники - РИА Новости, 21.04.2025
Правительство примет меры по созданию новых материалов в сфере фотоники
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:03:00+03:00
2025-04-21T12:03:00+03:00
2025-04-21T12:03:00+03:00
наука
россия
владимир путин
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html
https://ria.ru/20241222/putin-1990695938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Правительство примет меры по созданию новых материалов в сфере фотоники
Путин поручил принять меры по созданию новых материалов в сфере фотоники