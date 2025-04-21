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Акция "Чтения Победы" прошла в Минске - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012591811.html
Акция "Чтения Победы" прошла в Минске
Акция "Чтения Победы" прошла в Минске - РИА Новости, 21.04.2025
Акция "Чтения Победы" прошла в Минске
Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проявленному белорусским народом героизму, прошла в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:54:00+03:00
2025-04-21T18:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
белоруссия
минск
москва
руслан алехно
игорь петров
алесь адамович (александр адамович)
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МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проявленному белорусским народом героизму, прошла в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в Доме Москвы в Минске. Ключевой темой "Чтений Победы" в столице Белоруссии стало мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов. В мероприятии приняли участие заслуженные артисты Белоруссии Руслан Алехно, Андрей Душечкин, а также актеры Наталья Дедейко, Игорь Петров, Никита Шпилевский и другие. Участники акции, в частности, зачитали строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов. Также прозвучали отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и песни, прославляющие подвиг советского народа. "Чтения Победы" – это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий приняли участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели. В рамках празднования 80-й годовщины Победы "Чтения" также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте.
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011773434.html
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общество, белоруссия, минск, москва, руслан алехно, игорь петров, алесь адамович (александр адамович), день победы. подготовка к празднику
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Белоруссия, Минск, Москва, Руслан Алехно, Игорь Петров, Алесь Адамович (Александр Адамович), День Победы. Подготовка к празднику
Акция "Чтения Победы" прошла в Минске

В Минске прошла акция, посвященная героизму белорусского народа в ВОВ

© Фото : МКДЦ "Дом Москвы" в МинскеМеждународный проект "Чтения Победы" в Доме Москвы в Минске
Международный проект Чтения Победы в Доме Москвы в Минске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : МКДЦ "Дом Москвы" в Минске
Международный проект "Чтения Победы" в Доме Москвы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проявленному белорусским народом героизму, прошла в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Доме Москвы в Минске. Ключевой темой "Чтений Победы" в столице Белоруссии стало мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.
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15 апреля, 11:56
В мероприятии приняли участие заслуженные артисты Белоруссии Руслан Алехно, Андрей Душечкин, а также актеры Наталья Дедейко, Игорь Петров, Никита Шпилевский и другие. Участники акции, в частности, зачитали строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов. Также прозвучали отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и песни, прославляющие подвиг советского народа.
"Чтения Победы" – это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий приняли участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели.
В рамках празднования 80-й годовщины Победы "Чтения" также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБелоруссияМинскМоскваРуслан АлехноИгорь ПетровАлесь Адамович (Александр Адамович)День Победы. Подготовка к празднику
 
 
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