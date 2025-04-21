https://ria.ru/20250421/peterburg-2012619520.html
В Петербурге иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами
В Петербурге иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами - РИА Новости, 21.04.2025
В Петербурге иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами
Иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в морском рыбном порту Петербурга, пострадавших нет, а повреждения незначительные, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:00:00+03:00
2025-04-21T22:00:00+03:00
2025-04-21T22:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в морском рыбном порту Петербурга, пострадавших нет, а повреждения незначительные, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. "В ночь с субботы на воскресенье в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на территории морского рыбного порта совершен навал", - сообщает пресс-служба. Выехав на место происшествия, сотрудники транспортной полиции установили, что совершая маневр при отшвартовке, иностранное судно навалилось на два рядом пришвартованных теплохода. В результате происшествия пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и водотечности не обнаружено. "На данный момент установлено, что навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. У пострадавших судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается", - рассказали в пресс-службе. Пресс-служба уточнила, что по результатам медицинского освидетельствования у капитана теплохода алкогольное опьянение не выявлено. Транспортная полиция начала проверку всех обстоятельств.
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происшествия, санкт-петербург, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, СЗФО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами
В морском рыбном порту Петербурга иностранное судно навалилось на два теплохода