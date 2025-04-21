Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы
В Петербург на празднование 80-летия Победы приедут блокадники из 10 стран
© РИА НовостиФакелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Кадр видео
© РИА Новости
Факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Кадр видео. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Блокадники из 10 стран приедут в Санкт-Петербург на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, с 7 по 11 мая 2025 года в Северную столицу приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом. Всего ожидается порядка 65 человек из 10 стран, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, по поручению президента России в рамках подготовки и празднования 80-летия Победы уделяется особое внимание живым участникам великого подвига.
"Защитники и жители блокадного Ленинграда – главные хранители памяти о Великой Отечественной войне. Для нас все они – близкие и родные люди вне зависимости от страны проживания. Мы стараемся собрать их на берегах Невы, чтобы они прониклись атмосферой юбилея и разделили с нами радость празднования 80-й годовщины Великой Победы", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, для блокадников подготовлена большая программа. В зависимости от состояния здоровья, они смогут принять участие в отдельных ключевых мероприятиях Дня Победы или во всех сразу. В частности, их ждут на юбилейном XXX съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда, который откроется 6 мая. Вместе с петербургскими ветеранами 8 мая приехавшие из-за рубежа блокадники возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в ходе официальной торжественно-траурной церемонии, а также посетят праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский". Девятого мая для них зарезервированы почетные места на трибунах парада Победы на Дворцовой площади, а также в ретро-автомобилях для традиционного автопробега по Невскому проспекту вместе с участниками СВО.
После Дня Победы блокадники смогут побывать на экскурсиях в Кронштадте и посетить новый музей военно-морской славы России, Кронштадтский морской Никольский Ставропигиальный собор, а также Музей обороны и блокады Ленинграда.
"После завершения праздничных мероприятий в честь Дня Победы пригласим блокадников из других стран бесплатно отдохнуть в пансионате "Заря". Они смогут это сделать, начиная с 11 мая, на любой удобный им срок от одного до 18 дней. Обеспечим медицинское обслуживание по самым высоким стандартам санаторно-курортной помощи и оздоровительного отдыха. Прием будут вести высококвалифицированные врачи - терапевт, кардиолог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре. Создан также круглосуточный медицинский пост, подготовлена соляная пещера и программа занятий лечебной физкультурой", - сказал губернатор.