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Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:27 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/peterburg-2012610424.html
Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы
Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 21.04.2025
Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы
Блокадники из 10 стран приедут в Санкт-Петербург на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:27:00+03:00
2025-04-21T20:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Блокадники из 10 стран приедут в Санкт-Петербург на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, с 7 по 11 мая 2025 года в Северную столицу приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом. Всего ожидается порядка 65 человек из 10 стран, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии", - говорится в сообщении. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, по поручению президента России в рамках подготовки и празднования 80-летия Победы уделяется особое внимание живым участникам великого подвига. "Защитники и жители блокадного Ленинграда – главные хранители памяти о Великой Отечественной войне. Для нас все они – близкие и родные люди вне зависимости от страны проживания. Мы стараемся собрать их на берегах Невы, чтобы они прониклись атмосферой юбилея и разделили с нами радость празднования 80-й годовщины Великой Победы", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, для блокадников подготовлена большая программа. В зависимости от состояния здоровья, они смогут принять участие в отдельных ключевых мероприятиях Дня Победы или во всех сразу. В частности, их ждут на юбилейном XXX съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда, который откроется 6 мая. Вместе с петербургскими ветеранами 8 мая приехавшие из-за рубежа блокадники возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в ходе официальной торжественно-траурной церемонии, а также посетят праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский". Девятого мая для них зарезервированы почетные места на трибунах парада Победы на Дворцовой площади, а также в ретро-автомобилях для традиционного автопробега по Невскому проспекту вместе с участниками СВО. После Дня Победы блокадники смогут побывать на экскурсиях в Кронштадте и посетить новый музей военно-морской славы России, Кронштадтский морской Никольский Ставропигиальный собор, а также Музей обороны и блокады Ленинграда. "После завершения праздничных мероприятий в честь Дня Победы пригласим блокадников из других стран бесплатно отдохнуть в пансионате "Заря". Они смогут это сделать, начиная с 11 мая, на любой удобный им срок от одного до 18 дней. Обеспечим медицинское обслуживание по самым высоким стандартам санаторно-курортной помощи и оздоровительного отдыха. Прием будут вести высококвалифицированные врачи - терапевт, кардиолог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре. Создан также круглосуточный медицинский пост, подготовлена соляная пещера и программа занятий лечебной физкультурой", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012591811.html
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, александр беглов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы

В Петербург на празднование 80-летия Победы приедут блокадники из 10 стран

© РИА НовостиФакелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Кадр видео
Факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости
Факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Кадр видео. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Блокадники из 10 стран приедут в Санкт-Петербург на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, с 7 по 11 мая 2025 года в Северную столицу приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом. Всего ожидается порядка 65 человек из 10 стран, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, по поручению президента России в рамках подготовки и празднования 80-летия Победы уделяется особое внимание живым участникам великого подвига.
"Защитники и жители блокадного Ленинграда – главные хранители памяти о Великой Отечественной войне. Для нас все они – близкие и родные люди вне зависимости от страны проживания. Мы стараемся собрать их на берегах Невы, чтобы они прониклись атмосферой юбилея и разделили с нами радость празднования 80-й годовщины Великой Победы", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, для блокадников подготовлена большая программа. В зависимости от состояния здоровья, они смогут принять участие в отдельных ключевых мероприятиях Дня Победы или во всех сразу. В частности, их ждут на юбилейном XXX съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда, который откроется 6 мая. Вместе с петербургскими ветеранами 8 мая приехавшие из-за рубежа блокадники возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в ходе официальной торжественно-траурной церемонии, а также посетят праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский". Девятого мая для них зарезервированы почетные места на трибунах парада Победы на Дворцовой площади, а также в ретро-автомобилях для традиционного автопробега по Невскому проспекту вместе с участниками СВО.
После Дня Победы блокадники смогут побывать на экскурсиях в Кронштадте и посетить новый музей военно-морской славы России, Кронштадтский морской Никольский Ставропигиальный собор, а также Музей обороны и блокады Ленинграда.
"После завершения праздничных мероприятий в честь Дня Победы пригласим блокадников из других стран бесплатно отдохнуть в пансионате "Заря". Они смогут это сделать, начиная с 11 мая, на любой удобный им срок от одного до 18 дней. Обеспечим медицинское обслуживание по самым высоким стандартам санаторно-курортной помощи и оздоровительного отдыха. Прием будут вести высококвалифицированные врачи - терапевт, кардиолог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре. Создан также круглосуточный медицинский пост, подготовлена соляная пещера и программа занятий лечебной физкультурой", - сказал губернатор.
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