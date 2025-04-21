Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, заявили в Совфеде
Сенатор Карасин: Украина не смогла обеспечить даже 1,5 дня без огня
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, о каких стратегических договорённостях по решению украинского кризиса могут идти переговоры, если даже краткосрочные обязательства сопряжены с массовыми нарушениями, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале.
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"Киевская власть в эти пасхальные дни по существу проходила тест на способность думать и соблюдать договорённости. Напомню, что решение Москвы о прекращении огня поддержал лично (Владимир) Зеленский. Судя по поступающей информации, реальные дела у них пошли, прямо скажем, провально. Киев не смог обеспечить даже полутора дней пасхального перемирия. Оно, несмотря на все киевские увещевания, было многократно нарушено ВСУ", - написал политик.
По его словам, соответствующие цифры и факты опубликованы.
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"О каких же тогда стратегических договорённостях по решению украинского кризиса могут идти переговоры, если даже элементарные краткосрочные обязательства тут же сопряжены с массовыми нарушениями?" - подчеркнул Карасин.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.