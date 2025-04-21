https://ria.ru/20250421/peremirie-2012581338.html

Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, заявили в Совфеде

Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.04.2025

Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, заявили в Совфеде

Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, о каких стратегических договорённостях по решению украинского кризиса могут идти переговоры, если даже... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:03:00+03:00

2025-04-21T18:03:00+03:00

2025-04-21T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киев постоянно нарушал пасхальное перемирие, о каких стратегических договорённостях по решению украинского кризиса могут идти переговоры, если даже краткосрочные обязательства сопряжены с массовыми нарушениями, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале. "Киевская власть в эти пасхальные дни по существу проходила тест на способность думать и соблюдать договорённости. Напомню, что решение Москвы о прекращении огня поддержал лично (Владимир) Зеленский. Судя по поступающей информации, реальные дела у них пошли, прямо скажем, провально. Киев не смог обеспечить даже полутора дней пасхального перемирия. Оно, несмотря на все киевские увещевания, было многократно нарушено ВСУ", - написал политик.По его словам, соответствующие цифры и факты опубликованы. "О каких же тогда стратегических договорённостях по решению украинского кризиса могут идти переговоры, если даже элементарные краткосрочные обязательства тут же сопряжены с массовыми нарушениями?" - подчеркнул Карасин. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012573295.html

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в мире, россия, киев, москва, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины