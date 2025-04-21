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Патрушев предложил создать дополнительные научные роты - РИА Новости, 21.04.2025
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20:17 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012608409.html
Патрушев предложил создать дополнительные научные роты
Патрушев предложил создать дополнительные научные роты - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев предложил создать дополнительные научные роты
Дополнительные научные роты будет целесообразно создать в российской судостроительной отрасли, чтобы помочь обеспечивать ее кадровые потребности, считает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:17:00+03:00
2025-04-21T20:17:00+03:00
технологии
россия
санкт-петербург
архангельская область
николай патрушев
севмаш
северная верфь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дополнительные научные роты будет целесообразно создать в российской судостроительной отрасли, чтобы помочь обеспечивать ее кадровые потребности, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Начнем с того, что к настоящему моменту удалось возродить престиж профессии судостроителя. Спрос на этих специалистов высок как никогда и продолжает расти. Конечно, пока что их не хватает. Потребность российского судостроения в инженерах в разы превышает количество выпускаемых специалистов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Здесь нам многое еще предстоит сделать, причем как в сфере высшего, так и среднего профессионального образования. Необходимо перестроить деятельность по подготовке профессионалов для нового технологического уклада. Современный рабочий должен уметь справляться не только с гаечным ключом, но и со сложнейшей аппаратурой на компьютеризированном цифровом производстве", - добавил Патрушев. По его словам, справедливости ради стоит отметить, что в сфере морского образования многое меняется. "Не так давно я посещал в Санкт-Петербурге два вуза, которые готовят кадры для судостроения, а также морского и речного транспорта, и заметил, с каким воодушевлением осваивают профессию студенты. Активно обновляется учебная база, появляются научно-производственные лаборатории, современные тренажеры, которые позволяют готовить профессионалов мирового уровня", - отметил Патрушев. "В условиях острой нехватки кадров судостроительные заводы стали использовать возможности профильных научно-производственных рот. Служба в армии для парней, обладающих самыми востребованными знаниями и умениями, проходит на предприятии, где они раньше и трудились. Такие подразделения уже действуют на заводах "Севмаш" в Архангельской области, "Янтарь" в Калининграде и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Полагаю целесообразным подумать о появлении дополнительных научных рот в судостроительной отрасли", - добавил помощник главы государства.
https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html
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технологии, россия, санкт-петербург, архангельская область, николай патрушев, севмаш, северная верфь
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Архангельская область, Николай Патрушев, Севмаш, Северная верфь
Патрушев предложил создать дополнительные научные роты

Патрушев предложил создать новые научные роты для кадровой помощи судостроителям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дополнительные научные роты будет целесообразно создать в российской судостроительной отрасли, чтобы помочь обеспечивать ее кадровые потребности, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Начнем с того, что к настоящему моменту удалось возродить престиж профессии судостроителя. Спрос на этих специалистов высок как никогда и продолжает расти. Конечно, пока что их не хватает. Потребность российского судостроения в инженерах в разы превышает количество выпускаемых специалистов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
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"Здесь нам многое еще предстоит сделать, причем как в сфере высшего, так и среднего профессионального образования. Необходимо перестроить деятельность по подготовке профессионалов для нового технологического уклада. Современный рабочий должен уметь справляться не только с гаечным ключом, но и со сложнейшей аппаратурой на компьютеризированном цифровом производстве", - добавил Патрушев.
По его словам, справедливости ради стоит отметить, что в сфере морского образования многое меняется.
"Не так давно я посещал в Санкт-Петербурге два вуза, которые готовят кадры для судостроения, а также морского и речного транспорта, и заметил, с каким воодушевлением осваивают профессию студенты. Активно обновляется учебная база, появляются научно-производственные лаборатории, современные тренажеры, которые позволяют готовить профессионалов мирового уровня", - отметил Патрушев.
"В условиях острой нехватки кадров судостроительные заводы стали использовать возможности профильных научно-производственных рот. Служба в армии для парней, обладающих самыми востребованными знаниями и умениями, проходит на предприятии, где они раньше и трудились. Такие подразделения уже действуют на заводах "Севмаш" в Архангельской области, "Янтарь" в Калининграде и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Полагаю целесообразным подумать о появлении дополнительных научных рот в судостроительной отрасли", - добавил помощник главы государства.
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ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургАрхангельская областьНиколай ПатрушевСевмашСеверная верфь
 
 
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