https://ria.ru/20250421/patrushev-2012608409.html

Патрушев предложил создать дополнительные научные роты

Патрушев предложил создать дополнительные научные роты - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев предложил создать дополнительные научные роты

Дополнительные научные роты будет целесообразно создать в российской судостроительной отрасли, чтобы помочь обеспечивать ее кадровые потребности, считает... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:17:00+03:00

2025-04-21T20:17:00+03:00

2025-04-21T20:17:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

архангельская область

николай патрушев

севмаш

северная верфь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дополнительные научные роты будет целесообразно создать в российской судостроительной отрасли, чтобы помочь обеспечивать ее кадровые потребности, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Начнем с того, что к настоящему моменту удалось возродить престиж профессии судостроителя. Спрос на этих специалистов высок как никогда и продолжает расти. Конечно, пока что их не хватает. Потребность российского судостроения в инженерах в разы превышает количество выпускаемых специалистов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Здесь нам многое еще предстоит сделать, причем как в сфере высшего, так и среднего профессионального образования. Необходимо перестроить деятельность по подготовке профессионалов для нового технологического уклада. Современный рабочий должен уметь справляться не только с гаечным ключом, но и со сложнейшей аппаратурой на компьютеризированном цифровом производстве", - добавил Патрушев. По его словам, справедливости ради стоит отметить, что в сфере морского образования многое меняется. "Не так давно я посещал в Санкт-Петербурге два вуза, которые готовят кадры для судостроения, а также морского и речного транспорта, и заметил, с каким воодушевлением осваивают профессию студенты. Активно обновляется учебная база, появляются научно-производственные лаборатории, современные тренажеры, которые позволяют готовить профессионалов мирового уровня", - отметил Патрушев. "В условиях острой нехватки кадров судостроительные заводы стали использовать возможности профильных научно-производственных рот. Служба в армии для парней, обладающих самыми востребованными знаниями и умениями, проходит на предприятии, где они раньше и трудились. Такие подразделения уже действуют на заводах "Севмаш" в Архангельской области, "Янтарь" в Калининграде и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Полагаю целесообразным подумать о появлении дополнительных научных рот в судостроительной отрасли", - добавил помощник главы государства.

https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, санкт-петербург, архангельская область, николай патрушев, севмаш, северная верфь