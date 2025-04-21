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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:48 21.04.2025 (обновлено: 17:58 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012577551.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:48:00+03:00
2025-04-21T17:58:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
умер папа римский франциск
римско-католическая церковь
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска."Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Почивший Понтифик возглавил Римско-Католическую Церковь во время эпохальных перемен… С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами", – говорится в послании патриарха камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь, в мире, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Умер папа римский Франциск, Римско-католическая церковь, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

РПЦ: патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

© AP Photo / Aaron FavilaФотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска.
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"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Почивший Понтифик возглавил Римско-Католическую Церковь во время эпохальных перемен… С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами", – говорится в послании патриарха камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу.
Самый скромный реформатор: чем запомнился папа Франциск
© AP Photo / Vatican Media

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

© AP Photo / Vatican Media
1 из 20
© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

Папа Римский Франциск примеряет мексиканское национальное сомбреро на борту самолета, следующего по маршруту Рим — Гавана. 2016 год

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo
2 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

Папа Римский Франциск машет верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. 2019 год

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

© AP Photo / Andrew Medichini
3 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

Папа Римский Франциск целует мальчика после еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2022 год

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

© AP Photo / Andrew Medichini
4 из 20
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

Папа Римский Франциск совершает полуденную молитву Ангелус в Ватикане

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
5 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

Папа Римский Франциск во время встречи с мужчиной в костюме человека-паука в Ватикане

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

© AP Photo / Andrew Medichini
6 из 20
© AP Photo / Riccardo De Luca

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

© AP Photo / Riccardo De Luca
7 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

Папа Римский Франциск проходит мимо кардиналов после завершения празднования Троицы в Ватикане

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

Папа Римский Франциск с группой монахинь в Зале аудиенций Павла VI. 2021 год

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

© AP Photo / Andrew Medichini
9 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

Папа Римский Франциск крутит футбольный мяч на пальце в Зале аудиенций Павла VI. 2019 год

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

Выступление циркачей из кенийской группы Black Blues Brothers после общей аудиенции Папы Римского Франциска в Ватикане

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

© AP Photo / Andrew Medichini
11 из 20
© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

Папа Римский Франциск задувает свечу в честь своего 81-го дня рождения на частной аудиенции с детьми. 2017 год

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano
12 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

Папа Римский Франциск во время мессы в Ватикане

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

© AP Photo / Andrew Medichini
13 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Гаване, Куба. 2016 год

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

© AP Photo / Gregorio Borgia
14 из 20
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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15 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Папа Римский Франциск на церемонии похорон кардинала Бернарда Лоу в Соборе Святого Петра в Ватикане. 2017 год

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

© AP Photo / Gregorio Borgia
16 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

Папа Римский Франциск целует статую младенца Иисуса во время новогодней мессы в Соборе Святого Петра в Ватикане

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

© AP Photo / Gregorio Borgia
17 из 20
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

Папа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке в Бари, Италия

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

© AP Photo / Alessandra Tarantino
18 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

Папа Римский Франциск после еженедельной общей аудиенции в Ватикане. 2023 год

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

© AP Photo / Andrew Medichini
19 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


Папа Римский Франциск перед общей аудиенцией на площади Святого Петра в Ватикане

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


© AP Photo / Gregorio Borgia
20 из 20

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

© AP Photo / Vatican Media
1 из 20

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo
2 из 20

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

© AP Photo / Andrew Medichini
3 из 20

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

© AP Photo / Andrew Medichini
4 из 20

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
5 из 20

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

© AP Photo / Andrew Medichini
6 из 20

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

© AP Photo / Riccardo De Luca
7 из 20

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 20

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

© AP Photo / Andrew Medichini
9 из 20

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 20

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

© AP Photo / Andrew Medichini
11 из 20

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano
12 из 20

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

© AP Photo / Andrew Medichini
13 из 20

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

© AP Photo / Gregorio Borgia
14 из 20

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
15 из 20

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

© AP Photo / Gregorio Borgia
16 из 20

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

© AP Photo / Gregorio Borgia
17 из 20

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

© AP Photo / Alessandra Tarantino
18 из 20

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

© AP Photo / Andrew Medichini
19 из 20

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


© AP Photo / Gregorio Borgia
20 из 20
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьУмер папа римский ФранцискРимско-католическая церковьВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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