умер папа римский франциск

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Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.



