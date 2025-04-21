https://ria.ru/20250421/opasnost-2012437610.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T06:15:00+03:00
2025-04-21T06:15:00+03:00
2025-04-21T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 4.01 мск и продлилась чуть более двух часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250421/opasnost-2012435646.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА