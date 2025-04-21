https://ria.ru/20250421/opasnost-2012437610.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T06:15:00+03:00

2025-04-21T06:15:00+03:00

2025-04-21T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 4.01 мск и продлилась чуть более двух часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250421/opasnost-2012435646.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)