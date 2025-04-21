https://ria.ru/20250421/mishustin-2012524339.html
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина - РИА Новости, 21.04.2025
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:44:00+03:00
2025-04-21T14:44:00+03:00
2025-04-21T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от российского лидера Владимира Путина. Мишустин в ходе переговоров с премьером Казахстана отметил, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в январе, когда в том числе состоялась встреча главы российского кабмина с президентом Казахстана Токаевым. "Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин на встрече.
https://ria.ru/20250421/mishustin-2012523082.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, михаил мишустин, владимир путин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина
Мишустин попросил Бектенова передать наилучшие пожелания Токаеву от Путина