Рейтинг@Mail.ru
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/mishustin-2012524339.html
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина - РИА Новости, 21.04.2025
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:44:00+03:00
2025-04-21T14:44:00+03:00
казахстан
россия
михаил мишустин
владимир путин
олжас бектенов
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012516965_0:251:2963:1918_1920x0_80_0_0_259be24adefc43e83875c9404965a3c8.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от российского лидера Владимира Путина. Мишустин в ходе переговоров с премьером Казахстана отметил, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в январе, когда в том числе состоялась встреча главы российского кабмина с президентом Казахстана Токаевым. "Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин на встрече.
https://ria.ru/20250421/mishustin-2012523082.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012516965_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_81a486634d06134e40b7bfdaedff9567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, михаил мишустин, владимир путин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев
Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина

Мишустин попросил Бектенова передать наилучшие пожелания Токаеву от Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от российского лидера Владимира Путина.
Мишустин в ходе переговоров с премьером Казахстана отметил, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в январе, когда в том числе состоялась встреча главы российского кабмина с президентом Казахстана Токаевым.
«
"Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин на встрече.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"
Вчера, 14:40
 
КазахстанРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОлжас БектеновКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала