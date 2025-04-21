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Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"
Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 21.04.2025
Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"
Россия и Казахстан системно работают над развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:40:00+03:00
2025-04-21T14:40:00+03:00
2025-04-21T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан системно работают над развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Системно работаем над развитием нашей инфраструктуры и логистики, ну прежде всего по международному транспортному коридору "Север-Юг", - сообщил Мишустин на переговорах с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым.
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экономика, россия, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов
Экономика, Россия, Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов
Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"
Мишустин: Россия и Казахстан системно работают над развитием коридора "Север-Юг"