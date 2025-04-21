https://ria.ru/20250421/mishustin-2012523082.html

Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"

Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 21.04.2025

Мишустин рассказал о работе над развитием коридора "Север-Юг"

Россия и Казахстан системно работают над развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:40:00+03:00

2025-04-21T14:40:00+03:00

2025-04-21T14:40:00+03:00

экономика

россия

казахстан

михаил мишустин

олжас бектенов

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан системно работают над развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Системно работаем над развитием нашей инфраструктуры и логистики, ну прежде всего по международному транспортному коридору "Север-Юг", - сообщил Мишустин на переговорах с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым.

https://ria.ru/20250117/putin-1994282202.html

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экономика, россия, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов