https://ria.ru/20250421/minsk-2012615863.html

"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно

"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно - РИА Новости, 21.04.2025

"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно

Белорусский певец и композитор, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, принявший участие в акции "Чтения Победы" в Минске в понедельник, заявил, что... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:12:00+03:00

2025-04-21T21:12:00+03:00

2025-04-21T21:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

минск

москва

руслан алехно

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы. подготовка к празднику

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012590706_0:87:960:627_1920x0_80_0_0_c567955e8858145273f8942fc102f941.jpg

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Белорусский певец и композитор, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, принявший участие в акции "Чтения Победы" в Минске в понедельник, заявил, что организаторам мероприятия удалось объединить молодежь, людей среднего возраста и ветеранов в понимании значимости подвига советского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в том числе проявленному в ее годы белорусским народом героизму, прошла в Минске. В мероприятии приняли участие известные артисты, которые зачитали строки из произведений о войне, отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и исполнили песни, прославляющие подвиг советского народа. Акции "Чтения Победы" ранее также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте. "На мой взгляд, была прекрасная атмосфера единения", - сказал Алехно журналистам. Он обратил внимание, что среди зрителей были и ветераны, и представители среднего возраста. "И важно, что в большинстве (зрители – ред.) это была молодежь. Ребята, которые родились в 21 веке. Для них важно не просто посещать такие мероприятия, а чувствовать себя и быть их частью. Мне кажется, что у организаторов получилось объединить поколения", - подчеркнул артист. Он отметил, что единство помогало в Великую Отечественную войну дедам и прадедам, их объединяли сила духа, стремление сражаться за честь, за родину, за семью, за народ. "Спасибо им за то, чтоб мы не чувствуем того, что чувствовали они в те годы, за то, что передали нам мирное небо. Важно, что есть возможность говорить (молодежи – ред.) об этом, участвуя в таких важных мероприятиях, говорить о подвигах прадедов и дедов, о песнях и стихах, написанных в войну и о войне", - сказал Алехно. "Наша молодежь - это будущее наших стран, России и Беларуси, это те, кто будет продолжением нас. Без истории нет народа. Наша задача – сохранить историю и передать ее подрастающим поколениям", - сказал Алехно. Он подчеркнул, что важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о том, что есть День Победы, о том, когда началась Великая Отечественная война, а важно, чтобы они знали каждую деталь и могли воспитать своих детей не только на информации из учебников истории, но и на сохраненных личных историях и традициях. "Это - составляющая часть воспитания человека. Патриотизм закладывается в детстве и растет с тобой всю жизнь. И без истории, истории Великой Отечественной войны, не будет личности со своим мнением, позицией, поступками", - добавил артист. В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин рассказал журналистам, что акция "Чтения Победы" - лишь одно из ряда совместных мероприятий, запланированных в республике в рамках празднования 80-летия Победы. В частности, он рассказал о проходящем в Белоруссии цикле лекций о вехах Великой Отечественной войны, в том числе о партизанском и подпольном движении, о знаковых операциях советской армии и масштабных битвах. Макушин добавил, что в белорусском Молодечно уже прошла акциях "Сад памяти", в рамках которой в честь памяти павших героев были высажены деревья, а в Гомеле пройдет акция "Огонь памяти", в рамках которой частица Вечного огня из Александровского сада будет доставлена в Белоруссию. В Минске также запланированы праздничный концерт и театральная постановка. Проходят мероприятия по линии молодежи и волонтерского движения, посещения ветеранов. "Очень много мероприятий, на самом деле. В этом году 80-летие Победы отмечается с особым чувством и размахом", - подчеркнул Макушин.

https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html

https://ria.ru/20250310/pobeda-2004135356.html

https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009856326.html

белоруссия

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, минск, москва, руслан алехно, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне