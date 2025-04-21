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"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:12 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/minsk-2012615863.html
"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно
"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно - РИА Новости, 21.04.2025
"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно
Белорусский певец и композитор, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, принявший участие в акции "Чтения Победы" в Минске в понедельник, заявил, что... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:12:00+03:00
2025-04-21T21:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
минск
москва
руслан алехно
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012590706_0:87:960:627_1920x0_80_0_0_c567955e8858145273f8942fc102f941.jpg
МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Белорусский певец и композитор, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, принявший участие в акции "Чтения Победы" в Минске в понедельник, заявил, что организаторам мероприятия удалось объединить молодежь, людей среднего возраста и ветеранов в понимании значимости подвига советского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в том числе проявленному в ее годы белорусским народом героизму, прошла в Минске. В мероприятии приняли участие известные артисты, которые зачитали строки из произведений о войне, отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и исполнили песни, прославляющие подвиг советского народа. Акции "Чтения Победы" ранее также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте. "На мой взгляд, была прекрасная атмосфера единения", - сказал Алехно журналистам. Он обратил внимание, что среди зрителей были и ветераны, и представители среднего возраста. "И важно, что в большинстве (зрители – ред.) это была молодежь. Ребята, которые родились в 21 веке. Для них важно не просто посещать такие мероприятия, а чувствовать себя и быть их частью. Мне кажется, что у организаторов получилось объединить поколения", - подчеркнул артист. Он отметил, что единство помогало в Великую Отечественную войну дедам и прадедам, их объединяли сила духа, стремление сражаться за честь, за родину, за семью, за народ. "Спасибо им за то, чтоб мы не чувствуем того, что чувствовали они в те годы, за то, что передали нам мирное небо. Важно, что есть возможность говорить (молодежи – ред.) об этом, участвуя в таких важных мероприятиях, говорить о подвигах прадедов и дедов, о песнях и стихах, написанных в войну и о войне", - сказал Алехно. "Наша молодежь - это будущее наших стран, России и Беларуси, это те, кто будет продолжением нас. Без истории нет народа. Наша задача – сохранить историю и передать ее подрастающим поколениям", - сказал Алехно. Он подчеркнул, что важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о том, что есть День Победы, о том, когда началась Великая Отечественная война, а важно, чтобы они знали каждую деталь и могли воспитать своих детей не только на информации из учебников истории, но и на сохраненных личных историях и традициях. "Это - составляющая часть воспитания человека. Патриотизм закладывается в детстве и растет с тобой всю жизнь. И без истории, истории Великой Отечественной войны, не будет личности со своим мнением, позицией, поступками", - добавил артист. В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин рассказал журналистам, что акция "Чтения Победы" - лишь одно из ряда совместных мероприятий, запланированных в республике в рамках празднования 80-летия Победы. В частности, он рассказал о проходящем в Белоруссии цикле лекций о вехах Великой Отечественной войны, в том числе о партизанском и подпольном движении, о знаковых операциях советской армии и масштабных битвах. Макушин добавил, что в белорусском Молодечно уже прошла акциях "Сад памяти", в рамках которой в честь памяти павших героев были высажены деревья, а в Гомеле пройдет акция "Огонь памяти", в рамках которой частица Вечного огня из Александровского сада будет доставлена в Белоруссию. В Минске также запланированы праздничный концерт и театральная постановка. Проходят мероприятия по линии молодежи и волонтерского движения, посещения ветеранов. "Очень много мероприятий, на самом деле. В этом году 80-летие Победы отмечается с особым чувством и размахом", - подчеркнул Макушин.
https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004135356.html
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белоруссия, минск, москва, руслан алехно, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Минск, Москва, Руслан Алехно, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Чтения Победы" в Минске объединили поколения, заявил певец Алехно

Певец Алехно: акция "Чтения Победы" в Минске объединила молодежь и ветеранов

© Фото : МКДЦ "Дом Москвы" в МинскеМеждународный проект "Чтения Победы" в Доме Москвы в Минске
Международный проект Чтения Победы в Доме Москвы в Минске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : МКДЦ "Дом Москвы" в Минске
Международный проект "Чтения Победы" в Доме Москвы в Минске
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МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Белорусский певец и композитор, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, принявший участие в акции "Чтения Победы" в Минске в понедельник, заявил, что организаторам мероприятия удалось объединить молодежь, людей среднего возраста и ветеранов в понимании значимости подвига советского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны.
Акция "Чтения Победы", посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в том числе проявленному в ее годы белорусским народом героизму, прошла в Минске. В мероприятии приняли участие известные артисты, которые зачитали строки из произведений о войне, отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и исполнили песни, прославляющие подвиг советского народа. Акции "Чтения Победы" ранее также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте.
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«
"На мой взгляд, была прекрасная атмосфера единения", - сказал Алехно журналистам. Он обратил внимание, что среди зрителей были и ветераны, и представители среднего возраста. "И важно, что в большинстве (зрители – ред.) это была молодежь. Ребята, которые родились в 21 веке. Для них важно не просто посещать такие мероприятия, а чувствовать себя и быть их частью. Мне кажется, что у организаторов получилось объединить поколения", - подчеркнул артист.
Он отметил, что единство помогало в Великую Отечественную войну дедам и прадедам, их объединяли сила духа, стремление сражаться за честь, за родину, за семью, за народ. "Спасибо им за то, чтоб мы не чувствуем того, что чувствовали они в те годы, за то, что передали нам мирное небо. Важно, что есть возможность говорить (молодежи – ред.) об этом, участвуя в таких важных мероприятиях, говорить о подвигах прадедов и дедов, о песнях и стихах, написанных в войну и о войне", - сказал Алехно.
"Наша молодежь - это будущее наших стран, России и Беларуси, это те, кто будет продолжением нас. Без истории нет народа. Наша задача – сохранить историю и передать ее подрастающим поколениям", - сказал Алехно. Он подчеркнул, что важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о том, что есть День Победы, о том, когда началась Великая Отечественная война, а важно, чтобы они знали каждую деталь и могли воспитать своих детей не только на информации из учебников истории, но и на сохраненных личных историях и традициях.
"Это - составляющая часть воспитания человека. Патриотизм закладывается в детстве и растет с тобой всю жизнь. И без истории, истории Великой Отечественной войны, не будет личности со своим мнением, позицией, поступками", - добавил артист.
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В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин рассказал журналистам, что акция "Чтения Победы" - лишь одно из ряда совместных мероприятий, запланированных в республике в рамках празднования 80-летия Победы.
В частности, он рассказал о проходящем в Белоруссии цикле лекций о вехах Великой Отечественной войны, в том числе о партизанском и подпольном движении, о знаковых операциях советской армии и масштабных битвах. Макушин добавил, что в белорусском Молодечно уже прошла акциях "Сад памяти", в рамках которой в честь памяти павших героев были высажены деревья, а в Гомеле пройдет акция "Огонь памяти", в рамках которой частица Вечного огня из Александровского сада будет доставлена в Белоруссию. В Минске также запланированы праздничный концерт и театральная постановка. Проходят мероприятия по линии молодежи и волонтерского движения, посещения ветеранов. "Очень много мероприятий, на самом деле. В этом году 80-летие Победы отмечается с особым чувством и размахом", - подчеркнул Макушин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияМинскМоскваРуслан АлехноФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы. Подготовка к празднику80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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