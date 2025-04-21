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Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей - РИА Новости, 21.04.2025

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 19 мая, сообщили в ФСО. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 19 мая, сообщили в ФСО. "С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в честь праздника пройдет военный парад. На прошлой неделе на ней начали монтировать трибуны для гостей. Кроме того, празднование в российской столице посетят многочисленные иностранные делегации. На параде планируют присутствовать более 20 глав государств и правительств. В частности, прибудут председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич, премьеры Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберт Фицо, а также главы всех государств СНГ.

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