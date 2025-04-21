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В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
11:57 21.04.2025 (обновлено: 13:44 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/materialy-2012481181.html
В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - РИА Новости, 21.04.2025
В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:57:00+03:00
2025-04-21T13:44:00+03:00
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

Путин поручил рассмотреть создание базы свойств высокотехнологичных материалов

© РИА Новости / Владимир ПесняКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.
Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
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