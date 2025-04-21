https://ria.ru/20250421/materialy-2012481181.html

В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - РИА Новости, 21.04.2025

В России могут создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:57:00+03:00

2025-04-21T11:57:00+03:00

2025-04-21T13:44:00+03:00

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250421/putin-2012482513.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин