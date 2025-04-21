https://ria.ru/20250421/m-4-2012474460.html

На трассах "Дон" и "Нева" отменили ограничения скорости

На трассах "Дон" и "Нева" отменили ограничения скорости - РИА Новости, 21.04.2025

На трассах "Дон" и "Нева" отменили ограничения скорости

"Автодор" с 21 апреля отменил вводившиеся на зиму ограничения скорости на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", сообщила госкомпания. РИА Новости, 21.04.2025

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авто

ефремов

тульская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Автодор" с 21 апреля отменил вводившиеся на зиму ограничения скорости на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", сообщила госкомпания. "С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны", — уточнили в пресс-службе.В компании пояснили, что вводили такие меры для повышения безопасности движения и снижения риска ДТП в зимних условиях.На лето максимальная разрешенная скорость на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й километр в Тульской области и с 706-го по 803-й километр трассы М-4 "Дон" составит 110 километров в час. На М-11 "Нева" с 59-го километра в Подмосковье до Санкт-Петербурга разрешенную скорость повысили до 130 километров в час. С такой же скоростью можно ехать с 518-го по 544-й километр на М-4 "Дон" в объезд Новой Усмани и Рогачевки. Государственная компания "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве платных трасс и управлении ими. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.Как отмечали в компании, в 2024 году количество ДТП на дорогах "Автодора" снизилось на три с половиной процента по сравнению с 2023-м. Самая частая авария — попутное столкновение (47 процентов от всех ДТП). На втором месте — наезд на препятствие, таких в 2024 году было 16 процентов от общего количества.

https://ria.ru/20250418/trassa-2012190333.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007412905.html

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тульская область

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

авто, ефремов, тульская область, московская область (подмосковье)