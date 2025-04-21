https://ria.ru/20250421/kreml-2012585104.html
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:26:00+03:00
2025-04-21T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, учитывая заинтересованность южноафриканской стороны в содействии поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России."Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы. Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - добавила пресс-служба.
https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html
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юар, владимир путин, россия
ЮАР, Владимир Путин, Россия
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафозой двустороннее сотрудничество