https://ria.ru/20250421/kreml-2012585104.html

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:26:00+03:00

2025-04-21T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, учитывая заинтересованность южноафриканской стороны в содействии поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России."Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы. Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html

https://ria.ru/20250417/putin-2011920409.html

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