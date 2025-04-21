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В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших" - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:49 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kontsert-2012622872.html
В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"
В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших" - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"
Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:49:00+03:00
2025-04-21T22:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
ленинград
германия
россия
дмитрий шостакович
сергей рахманинов
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о подвиге города-героя Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний концерт "Ты выстоял, ты выжил, Ленинград" третий в рамках фестиваля "Живое эхо битв минувших", посвященного 80-летию великой Победы и рассказывающего о славных страницах нашей истории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - уточнили в приветственном слове. В первом отделении концерта Российский национальный оркестр (РНО) под руководством худрука оркестра "Академии русской музыки" и Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина исполнил "Ленинградскую" Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Художественное слово произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов. "Ленинград. Как бы его ни называли, он всегда был городом мужества… Не случайно именно его фашистская Германия хотела стереть с лица земли, уморить голодом, сломить целый народ, казнив прекрасный город. Таков был план, но человек оказался сильнее плана. Ленинград выстоял. И музыка, которую вы сейчас услышите, одна из ступеней к этой победе. Дмитрий Шостакович создал седьмую симфонию первой блокадной осенью", - произнес со сцены Кирилл Кузнецов. Во втором отделении зрители услышали Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, солирующую партию в котором исполнил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано), а за дирижерский пульт РНО вновь встал Иван Никифорчин. Художественное слово также произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов. "Сестра музыки — поэзия, её мать — грусть. Так говорил о музыке Сергей Васильевич Рахманинов, второй концерт которого вы сейчас услышите. Грусть действительно была матерью его музыки, ведь, уехав из России в 17-м году (1917 году - ред.), он всю жизнь тосковал о родине. Но на зло сменившейся эпохи он вновь и вновь воскрешал за роялем свою Россию", - продекламировал Кузнецов. Сменяя друг друга, кадры блокадного Ленинграда появлялись на экране во время исполнения произведений. По словам организаторов, на концерте использовались современные мультимедийные технологии, которые позволили зрителям погрузиться в атмосферу ярких событий отечественной истории. В рамках цикла "Живое эхо битв минувших" было запланировано пять концертов, три из которых уже прошли. Четвертый состоится 29 апреля, а заключительный пройдет - 3 мая. На всех концертах прозвучат выдающиеся произведения классической музыки патриотической направленности, написанные в разные исторические периоды.
https://ria.ru/20250127/veterany-1995761242.html
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справки, ленинград, германия, россия, дмитрий шостакович, сергей рахманинов, президентский фонд культурных инициатив, московский государственный академический симфонический оркестр, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Ленинград, Германия, Россия, Дмитрий Шостакович, Сергей Рахманинов, Президентский фонд культурных инициатив, Московский государственный академический симфонический оркестр, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"

В Кремле прошел концерт цикла "Живое эхо битв минувших", посвященный Ленинграду

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Кремлевский дворец
Государственный Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о подвиге города-героя Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодняшний концерт "Ты выстоял, ты выжил, Ленинград" третий в рамках фестиваля "Живое эхо битв минувших", посвященного 80-летию великой Победы и рассказывающего о славных страницах нашей истории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - уточнили в приветственном слове.
Владимир Путин выступает на церемонии награждения медалями 80 лет Победы участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда
27 января, 17:36
В первом отделении концерта Российский национальный оркестр (РНО) под руководством худрука оркестра "Академии русской музыки" и Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина исполнил "Ленинградскую" Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Художественное слово произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов.
«
"Ленинград. Как бы его ни называли, он всегда был городом мужества… Не случайно именно его фашистская Германия хотела стереть с лица земли, уморить голодом, сломить целый народ, казнив прекрасный город. Таков был план, но человек оказался сильнее плана. Ленинград выстоял. И музыка, которую вы сейчас услышите, одна из ступеней к этой победе. Дмитрий Шостакович создал седьмую симфонию первой блокадной осенью", - произнес со сцены Кирилл Кузнецов.
Во втором отделении зрители услышали Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, солирующую партию в котором исполнил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано), а за дирижерский пульт РНО вновь встал Иван Никифорчин. Художественное слово также произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов.
"Сестра музыки — поэзия, её мать — грусть. Так говорил о музыке Сергей Васильевич Рахманинов, второй концерт которого вы сейчас услышите. Грусть действительно была матерью его музыки, ведь, уехав из России в 17-м году (1917 году - ред.), он всю жизнь тосковал о родине. Но на зло сменившейся эпохи он вновь и вновь воскрешал за роялем свою Россию", - продекламировал Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте Ленинградская Победа в Большом концертном зале Октябрьский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
27 января, 16:04
Сменяя друг друга, кадры блокадного Ленинграда появлялись на экране во время исполнения произведений. По словам организаторов, на концерте использовались современные мультимедийные технологии, которые позволили зрителям погрузиться в атмосферу ярких событий отечественной истории.
В рамках цикла "Живое эхо битв минувших" было запланировано пять концертов, три из которых уже прошли. Четвертый состоится 29 апреля, а заключительный пройдет - 3 мая. На всех концертах прозвучат выдающиеся произведения классической музыки патриотической направленности, написанные в разные исторические периоды.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 16:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСправкиЛенинградГерманияРоссияДмитрий ШостаковичСергей РахманиновПрезидентский фонд культурных инициативМосковский государственный академический симфонический оркестр80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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