В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"
В Кремле прошел концерт цикла "Живое эхо битв минувших", посвященный Ленинграду
Государственный Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о подвиге города-героя Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодняшний концерт "Ты выстоял, ты выжил, Ленинград" третий в рамках фестиваля "Живое эхо битв минувших", посвященного 80-летию великой Победы и рассказывающего о славных страницах нашей истории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - уточнили в приветственном слове.
В первом отделении концерта Российский национальный оркестр (РНО) под руководством худрука оркестра "Академии русской музыки" и Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина исполнил "Ленинградскую" Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Художественное слово произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов.
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"Ленинград. Как бы его ни называли, он всегда был городом мужества… Не случайно именно его фашистская Германия хотела стереть с лица земли, уморить голодом, сломить целый народ, казнив прекрасный город. Таков был план, но человек оказался сильнее плана. Ленинград выстоял. И музыка, которую вы сейчас услышите, одна из ступеней к этой победе. Дмитрий Шостакович создал седьмую симфонию первой блокадной осенью", - произнес со сцены Кирилл Кузнецов.
Во втором отделении зрители услышали Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, солирующую партию в котором исполнил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано), а за дирижерский пульт РНО вновь встал Иван Никифорчин. Художественное слово также произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов.
"Сестра музыки — поэзия, её мать — грусть. Так говорил о музыке Сергей Васильевич Рахманинов, второй концерт которого вы сейчас услышите. Грусть действительно была матерью его музыки, ведь, уехав из России в 17-м году (1917 году - ред.), он всю жизнь тосковал о родине. Но на зло сменившейся эпохи он вновь и вновь воскрешал за роялем свою Россию", - продекламировал Кузнецов.
Сменяя друг друга, кадры блокадного Ленинграда появлялись на экране во время исполнения произведений. По словам организаторов, на концерте использовались современные мультимедийные технологии, которые позволили зрителям погрузиться в атмосферу ярких событий отечественной истории.
В рамках цикла "Живое эхо битв минувших" было запланировано пять концертов, три из которых уже прошли. Четвертый состоится 29 апреля, а заключительный пройдет - 3 мая. На всех концертах прозвучат выдающиеся произведения классической музыки патриотической направленности, написанные в разные исторические периоды.