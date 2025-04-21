https://ria.ru/20250421/kontsert-2012622872.html

В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"

В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших" - РИА Новости, 21.04.2025

В Москве прошел третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших"

Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:49:00+03:00

2025-04-21T22:49:00+03:00

2025-04-21T22:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

справки

ленинград

германия

россия

дмитрий шостакович

сергей рахманинов

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий концерт из цикла "Живое эхо битв минувших", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся в честь 80-летия Великой Победы, рассказал о подвиге города-героя Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний концерт "Ты выстоял, ты выжил, Ленинград" третий в рамках фестиваля "Живое эхо битв минувших", посвященного 80-летию великой Победы и рассказывающего о славных страницах нашей истории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - уточнили в приветственном слове. В первом отделении концерта Российский национальный оркестр (РНО) под руководством худрука оркестра "Академии русской музыки" и Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина исполнил "Ленинградскую" Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Художественное слово произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов. "Ленинград. Как бы его ни называли, он всегда был городом мужества… Не случайно именно его фашистская Германия хотела стереть с лица земли, уморить голодом, сломить целый народ, казнив прекрасный город. Таков был план, но человек оказался сильнее плана. Ленинград выстоял. И музыка, которую вы сейчас услышите, одна из ступеней к этой победе. Дмитрий Шостакович создал седьмую симфонию первой блокадной осенью", - произнес со сцены Кирилл Кузнецов. Во втором отделении зрители услышали Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, солирующую партию в котором исполнил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано), а за дирижерский пульт РНО вновь встал Иван Никифорчин. Художественное слово также произнес актер театра и кино Кирилл Кузнецов. "Сестра музыки — поэзия, её мать — грусть. Так говорил о музыке Сергей Васильевич Рахманинов, второй концерт которого вы сейчас услышите. Грусть действительно была матерью его музыки, ведь, уехав из России в 17-м году (1917 году - ред.), он всю жизнь тосковал о родине. Но на зло сменившейся эпохи он вновь и вновь воскрешал за роялем свою Россию", - продекламировал Кузнецов. Сменяя друг друга, кадры блокадного Ленинграда появлялись на экране во время исполнения произведений. По словам организаторов, на концерте использовались современные мультимедийные технологии, которые позволили зрителям погрузиться в атмосферу ярких событий отечественной истории. В рамках цикла "Живое эхо битв минувших" было запланировано пять концертов, три из которых уже прошли. Четвертый состоится 29 апреля, а заключительный пройдет - 3 мая. На всех концертах прозвучат выдающиеся произведения классической музыки патриотической направленности, написанные в разные исторические периоды.

https://ria.ru/20250127/veterany-1995761242.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995730374.html

https://ria.ru/20250127/putin-1995731769.html

ленинград

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, ленинград, германия, россия, дмитрий шостакович, сергей рахманинов, президентский фонд культурных инициатив, московский государственный академический симфонический оркестр, 80-летие победы в великой отечественной войне