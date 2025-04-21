https://ria.ru/20250421/kazahstan-2012527886.html
В Казахстане намерены развивать экономические отношения с Россией
В Казахстане намерены развивать экономические отношения с Россией - РИА Новости, 21.04.2025
В Казахстане намерены развивать экономические отношения с Россией
Правительство Казахстана будет работать над расширением экономических отношений с Россией, прорабатываются десятки перспективных проектов в сфере промышленности РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:01:00+03:00
2025-04-21T15:01:00+03:00
2025-04-21T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство Казахстана будет работать над расширением экономических отношений с Россией, прорабатываются десятки перспективных проектов в сфере промышленности на сумму в 8 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Бектенов находится с официальным визитом в РФ. В понедельник состоялись российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран. "Правительство Казахстана настроено и намерено активно работать над углублением и расширением экономических отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул Бектенов на переговорах. "По промышленной кооперации очень активно работаем. У нас 171 совместный проект на 48 миллиардов долларов. Почти 45 тысяч рабочих мест в рамках этих проектов создается. То есть очень серьезная, большая работа. Прорабатываются еще проекты, порядка 27, с суммой 8 миллиардов (долларов - ред.), с созданием 8 тысяч рабочих мест дополнительно. Очень хорошие показатели", - добавил он. Бектенов также отметил прирост российских инвестиций в экономику Казахстана. Так, за 2024 год приток российских инвестиций вырос на 32%, превысив 4 миллиарда долларов. Премьер Казахстана отметил и работу российского бизнеса. "В Казахстане успешно работают более 23 тысяч компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в Казахстане. Эти цифры говорят о тесной взаимосвязанности наших экономик, значительных возможностях инвестиционного сотрудничества", - сообщил Бектенов. Как подчеркнул премьер Казахстана, развитию отношений между Москвой и Астаной способствуют доверительные отношения между президентами РФ и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. "Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение развитию отношений с Российской Федерацией. Прошлогодний государственный визит Владимира Владимировича Путина в Астану придал серьезный импульс к дальнейшему развитию отношений", - уточнил он. Бектенов напомнил, что рост взаимного товарооборота в 2024 году вырос на 3% и приблизился к 28 миллиардам долларов. "Важно очень сохранить эту динамику и наращивать ее. Потенциал огромен, нам есть куда вместе двигаться", - резюмировал премьер-министр Казахстана.
https://ria.ru/20250420/kosmetika-2012425634.html
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цены на нефть, казахстан, россия, москва, олжас бектенов, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Цены на нефть, Казахстан, Россия, Москва, Олжас Бектенов, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
В Казахстане намерены развивать экономические отношения с Россией
Премьер Бектенов: Казахстан будет развивать экономические отношения с Россией
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство Казахстана будет работать над расширением экономических отношений с Россией, прорабатываются десятки перспективных проектов в сфере промышленности на сумму в 8 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Бектенов
находится с официальным визитом в РФ
. В понедельник состоялись российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран.
"Правительство Казахстана
настроено и намерено активно работать над углублением и расширением экономических отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул Бектенов на переговорах.
"По промышленной кооперации очень активно работаем. У нас 171 совместный проект на 48 миллиардов долларов. Почти 45 тысяч рабочих мест в рамках этих проектов создается. То есть очень серьезная, большая работа. Прорабатываются еще проекты, порядка 27, с суммой 8 миллиардов (долларов - ред.), с созданием 8 тысяч рабочих мест дополнительно. Очень хорошие показатели", - добавил он.
Бектенов также отметил прирост российских инвестиций в экономику Казахстана. Так, за 2024 год приток российских инвестиций вырос на 32%, превысив 4 миллиарда долларов. Премьер Казахстана отметил и работу российского бизнеса.
"В Казахстане успешно работают более 23 тысяч компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в Казахстане. Эти цифры говорят о тесной взаимосвязанности наших экономик, значительных возможностях инвестиционного сотрудничества", - сообщил Бектенов.
Как подчеркнул премьер Казахстана, развитию отношений между Москвой
и Астаной
способствуют доверительные отношения между президентами РФ и Казахстана Владимиром Путиным
и Касым-Жомартом Токаевым
.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение развитию отношений с Российской Федерацией. Прошлогодний государственный визит Владимира Владимировича Путина в Астану придал серьезный импульс к дальнейшему развитию отношений", - уточнил он.
Бектенов напомнил, что рост взаимного товарооборота в 2024 году вырос на 3% и приблизился к 28 миллиардам долларов.
"Важно очень сохранить эту динамику и наращивать ее. Потенциал огромен, нам есть куда вместе двигаться", - резюмировал премьер-министр Казахстана.