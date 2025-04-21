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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской - РИА Новости, 21.04.2025
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
На Камчатке началось извержение самого высокого Евразии вулкана — Ключевского, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:00:00+03:00
2025-04-21T07:00:00+03:00
2025-04-21T09:44:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр — РИА Новости. На Камчатке началось извержение самого высокого Евразии вулкана — Ключевского, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. "Над кратером вулкана появилось свечение. Оно наблюдается и по видеоснимкам, и со спутника. В кратере вулкана происходит извержение стромболианского типа", — говорится в публикации. Ключевской (Ключевская сопка) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около четырех с половиной тысяч человек.Последний раз Ключевской извергался в конце 2023 года. Максимальную активность он проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на километр а высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.
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Свечение над вулканом Ключевской на Камчатке
Свечение появилось над высочайшим действующим в Евразии вулканом Ключевской на Камчатке, в его кратере началось извержение, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В последний раз извержение здесь происходило в 2023 году.
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камчатка, евразия, усть-камчатский район, российская академия наук
Камчатка, Евразия, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
ДВО РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской