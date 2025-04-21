https://ria.ru/20250421/it-2012437986.html

Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС - РИА Новости, 21.04.2025

Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T06:29:00+03:00

2025-04-21T06:29:00+03:00

2025-04-21T06:29:00+03:00

экономика

технологии

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

apple

tiktok

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta* и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета. "Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta*, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250415/zapad-2011471132.html

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экономика, технологии, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, apple, tiktok