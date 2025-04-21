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Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике - РИА Новости, 21.04.2025
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17:40 21.04.2025 (обновлено: 17:44 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/genetika-2012574071.html
Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике
Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике - РИА Новости, 21.04.2025
Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике
Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:40:00+03:00
2025-04-21T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства Оксаны Лут и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Абдурахмана Аль-Фадли. "Саудовская сторона выразила заинтересованность в отечественных разработках в области генетики, в том числе по мясному кроссу кур "Смена 9", - говорится в сообщении. Саудовская Аравия - один из ключевых партнеров России в сфере АПК на Ближнем Востоке. За последние годы взаимодействие значительно укрепилось, объемы взаимной торговли сельхозпродукцией превышают 1 миллиард долларов, добавили там. Уточняется, что в прошлом году российский экспорт увеличился почти на четверть. Выросли поставки ячменя, мяса птицы и говядины. Также экспортируются значительные объемы пшеницы. Перспективным направлением являются поставки в королевство ветеринарных вакцин российского производства.
https://ria.ru/20250220/kreml-2000619982.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ближний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, Ближний Восток, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике

Минсельхоз: Эр-Рияд выразил интерес к российским разработкам в области генетики

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства Оксаны Лут и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Абдурахмана Аль-Фадли.
"Саудовская сторона выразила заинтересованность в отечественных разработках в области генетики, в том числе по мясному кроссу кур "Смена 9", - говорится в сообщении.
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Саудовская Аравия - один из ключевых партнеров России в сфере АПК на Ближнем Востоке. За последние годы взаимодействие значительно укрепилось, объемы взаимной торговли сельхозпродукцией превышают 1 миллиард долларов, добавили там.
Уточняется, что в прошлом году российский экспорт увеличился почти на четверть. Выросли поставки ячменя, мяса птицы и говядины. Также экспортируются значительные объемы пшеницы. Перспективным направлением являются поставки в королевство ветеринарных вакцин российского производства.
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11 февраля, 05:37
 
ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияРоссияБлижний ВостокОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)В мире
 
 
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