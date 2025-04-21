https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012522100.html

В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским

В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским - РИА Новости, 21.04.2025

В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским

Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:35:00+03:00

2025-04-21T14:35:00+03:00

2025-04-21T15:08:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

шри-ланка

африка

пьетро паролин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post."Главные кандидаты (на пост папы римского. — Прим. Ред.) <…> варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных", — говорится в сообщении.В качестве претендентов авторы указали филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также французского претендента Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом Франциска.Помимо этого, серди возможных претендентов указываются голландский прелат Виллем Якоб Эйк, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара, публично высказывавший недовольство благословением для однополых пар. Эти заявления сделали его откровенным критиком папы Франциска, что расположило к нему консерваторов. Он также может стать первым африканским папой с V века.Поддержка покойным папой ЛГБТ* и подавление традиционной латинской мессы возмутили религиозных консерваторов, пишет издание."Вероятно, что тот, кого изберут на смену папе Франциску <...> вернет Католическую церковь к идеологическому центру", — говорится в сообщении.В течение 20 дней после смерти папы в Ватикане соберется конклав из тех, кто имеет право голоса для выбора нового папы. После 30 туров голосования выберут двух лучших кандидатов: тот из них, кто получит две трети голосов, станет следующим папой, уточняет NYP.Папа Римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.По данным, которые приводят газеты Repubblica и Corriere della Sera со ссылкой на источники, причиной смерти папы стал инсульт.*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России

https://ria.ru/20250421/papa-2012510401.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012504492.html

шри-ланка

африка

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франциск (хорхе марио бергольо), шри-ланка, африка, пьетро паролин, италия, в мире