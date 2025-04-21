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В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
14:35 21.04.2025 (обновлено: 15:08 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012522100.html
В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским
В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским - РИА Новости, 21.04.2025
В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским
Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:35:00+03:00
2025-04-21T15:08:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
шри-ланка
африка
пьетро паролин
италия
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post."Главные кандидаты (на пост папы римского. — Прим. Ред.) &lt;…&gt; варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных", — говорится в сообщении.В качестве претендентов авторы указали филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также французского претендента Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом Франциска.Помимо этого, серди возможных претендентов указываются голландский прелат Виллем Якоб Эйк, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара, публично высказывавший недовольство благословением для однополых пар. Эти заявления сделали его откровенным критиком папы Франциска, что расположило к нему консерваторов. Он также может стать первым африканским папой с V века.Поддержка покойным папой ЛГБТ* и подавление традиционной латинской мессы возмутили религиозных консерваторов, пишет издание."Вероятно, что тот, кого изберут на смену папе Франциску &lt;...&gt; вернет Католическую церковь к идеологическому центру", — говорится в сообщении.В течение 20 дней после смерти папы в Ватикане соберется конклав из тех, кто имеет право голоса для выбора нового папы. После 30 туров голосования выберут двух лучших кандидатов: тот из них, кто получит две трети голосов, станет следующим папой, уточняет NYP.Папа Римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.По данным, которые приводят газеты Repubblica и Corriere della Sera со ссылкой на источники, причиной смерти папы стал инсульт.*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20250421/papa-2012510401.html
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франциск (хорхе марио бергольо), шри-ланка, африка, пьетро паролин, италия, в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Шри-Ланка, Африка, Пьетро Паролин, Италия, В мире
В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским

NYP: на пост папы римского претендуют шесть основных кандидатов

© Getty Images / Franco OrigliaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Franco Origlia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post.
"Главные кандидаты (на пост папы римского. — Прим. Ред.) <…> варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных", — говорится в сообщении.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска
Вчера, 13:40
В качестве претендентов авторы указали филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также французского претендента Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом Франциска.
Помимо этого, серди возможных претендентов указываются голландский прелат Виллем Якоб Эйк, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара, публично высказывавший недовольство благословением для однополых пар. Эти заявления сделали его откровенным критиком папы Франциска, что расположило к нему консерваторов. Он также может стать первым африканским папой с V века.
Поддержка покойным папой ЛГБТ* и подавление традиционной латинской мессы возмутили религиозных консерваторов, пишет издание.
"Вероятно, что тот, кого изберут на смену папе Франциску <...> вернет Католическую церковь к идеологическому центру", — говорится в сообщении.
В течение 20 дней после смерти папы в Ватикане соберется конклав из тех, кто имеет право голоса для выбора нового папы. После 30 туров голосования выберут двух лучших кандидатов: тот из них, кто получит две трети голосов, станет следующим папой, уточняет NYP.
Папа Римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
По данным, которые приводят газеты Repubblica и Corriere della Sera со ссылкой на источники, причиной смерти папы стал инсульт.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Вчера, 13:17
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Шри-ЛанкаАфрикаПьетро ПаролинИталияВ мире
 
 
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