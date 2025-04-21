https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012496100.html

Путин выразил соболезнования после смерти папы римского

Путин выразил соболезнования после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Путин выразил соболезнования после смерти папы римского

Президент России Владимир Путин направил в Ватикан соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:44:00+03:00

2025-04-21T12:44:00+03:00

2025-04-21T15:33:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

владимир путин

ватикан

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Ватикан соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, сообщила пресс-служба Кремля."Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной его святейшества папы римского Франциска. <…> В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом", — говорится в телеграмме.Путин отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.Российский лидер назвал покойного понтифика выдающимся человеком и заверил, что навсегда сохранит самую светлую память о нем."В этот скорбный час хотел бы передать вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", — обратился Путин к кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу.Папа римский Франциск умер сегодня утром, в 7:35 по римскому времени. Ему было 88 лет.В середине февраля папу госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, но 23 марта его выписали, ему еще предстояло длительное лечение.За это время понтифик всего несколько раз появлялся на публике и дал несколько аудиенций. Накануне, в день Пасхи, он обратился к верующим с поздравлением с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.

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ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, владимир путин, ватикан, умер папа римский франциск