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Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 21.04.2025
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12:21 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/forum-2012485564.html
Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 21.04.2025
Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Представители более 20 государств примут участие в предстоящем в мае форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", среди гостей - премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:21:00+03:00
2025-04-21T12:21:00+03:00
россия
малайзия
пакистан
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
гурбангулы бердымухамедов
организация исламского сотрудничества
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители более 20 государств примут участие в предстоящем в мае форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", среди гостей - премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков. "У нас уже подтвердил своё участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. У нас также примет участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - сказал Колпаков на пресс-конференции в Москве. По его словам, мероприятие также посетят член королевской семьи Катара, министр приватизации и инвестиций Пакистана, министр иностранных дел Ливии, государственный министр внешней торговли ОАЭ. "И многие-многие другие представители. По странам это Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, Кувейт, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Туркменистан, Тунис, Турция, ЮАР и чрезвычайные и полномочные послы многих государств, более 20 государств, которые аккредитованы здесь, в Москве", - сообщил Колпаков. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250408/kazanforum-2010078705.html
https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html
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россия, малайзия, пакистан, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), гурбангулы бердымухамедов, организация исламского сотрудничества, политика
Россия, Малайзия, Пакистан, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Гурбангулы Бердымухамедов, Организация исламского сотрудничества, Политика
Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"

Премьер-министр Малайзии Ибрагим примет участие в форуме "KazanForum"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в выставочном центре "Казань Экспо"
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители более 20 государств примут участие в предстоящем в мае форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", среди гостей - премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.
"У нас уже подтвердил своё участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. У нас также примет участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - сказал Колпаков на пресс-конференции в Москве.
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8 апреля, 17:23
По его словам, мероприятие также посетят член королевской семьи Катара, министр приватизации и инвестиций Пакистана, министр иностранных дел Ливии, государственный министр внешней торговли ОАЭ.
"И многие-многие другие представители. По странам это Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, Кувейт, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Туркменистан, Тунис, Турция, ЮАР и чрезвычайные и полномочные послы многих государств, более 20 государств, которые аккредитованы здесь, в Москве", - сообщил Колпаков.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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РоссияМалайзияПакистанАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Гурбангулы БердымухамедовОрганизация исламского сотрудничестваПолитика
 
 
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