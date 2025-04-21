Более 20 стран примут участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Премьер-министр Малайзии Ибрагим примет участие в форуме "KazanForum"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в выставочном центре "Казань Экспо"
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители более 20 государств примут участие в предстоящем в мае форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", среди гостей - премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.
"У нас уже подтвердил своё участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. У нас также примет участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - сказал Колпаков на пресс-конференции в Москве.
"И многие-многие другие представители. По странам это Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, Кувейт, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Туркменистан, Тунис, Турция, ЮАР и чрезвычайные и полномочные послы многих государств, более 20 государств, которые аккредитованы здесь, в Москве", - сообщил Колпаков.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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