https://ria.ru/20250421/dagestan-2012567421.html

В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка

В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка - РИА Новости, 21.04.2025

В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:21:00+03:00

2025-04-21T17:21:00+03:00

2025-04-21T17:36:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 апр — РИА Новости. Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. "Девочка умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей", – рассказала собеседница агентства.В марте против жительницы Каспийска возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК России). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В Минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В прокуратуре Дагестана заявили, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике Марины Ежовой, дети женщины переданы под опеку в другую семью.

https://ria.ru/20250113/rebenok-1993414033.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан