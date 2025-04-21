https://ria.ru/20250421/dagestan-2012567421.html
В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка
В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка - РИА Новости, 21.04.2025
В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:21:00+03:00
2025-04-21T17:21:00+03:00
2025-04-21T17:36:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 апр — РИА Новости. Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. "Девочка умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей", – рассказала собеседница агентства.В марте против жительницы Каспийска возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК России). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В Минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В прокуратуре Дагестана заявили, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике Марины Ежовой, дети женщины переданы под опеку в другую семью.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане умерла избитая матерью трехлетняя девочка
В Дагестане умерла трехлетняя девочка, впавшая в кому после избиения матерью
МАХАЧКАЛА, 21 апр — РИА Новости. Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
«
"Девочка умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей", – рассказала собеседница агентства.
В марте против жительницы Каспийска возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК России).
По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В Минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
В прокуратуре Дагестана заявили, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике Марины Ежовой, дети женщины переданы под опеку в другую семью.