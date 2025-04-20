https://ria.ru/20250420/veteran-2012411001.html

В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны

В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.04.2025

В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны

Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:33:00+03:00

2025-04-20T19:33:00+03:00

2025-04-20T19:33:00+03:00

херсонская область

польша

геническ

игорь кастюкевич

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в Telegram-канале."Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном - участником боевых действий Великой Отечественной войны" , - написал Кастюкевич.Семену Чумаченко было 98 лет. Он родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт попал в 1944 в возрасте 17 лет. Сапёр-разведчик, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В бою у реки Вислы под плотным пулеметным огнем взял ценного пленного противника. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. После войны приехал в Геническ. Был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени. Кастюкевич выразил соболезнования семье ветерана, с которым часто общался лично.

https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html

https://ria.ru/20240816/veteran-1966610890.html

херсонская область

польша

геническ

россия

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херсонская область , польша, геническ, игорь кастюкевич, великая отечественная война (1941-1945), россия