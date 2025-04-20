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В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.04.2025
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны
Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:33:00+03:00
2025-04-20T19:33:00+03:00
2025-04-20T19:33:00+03:00
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польша
геническ
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великая отечественная война (1941-1945)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в Telegram-канале."Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном - участником боевых действий Великой Отечественной войны" , - написал Кастюкевич.Семену Чумаченко было 98 лет. Он родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт попал в 1944 в возрасте 17 лет. Сапёр-разведчик, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В бою у реки Вислы под плотным пулеметным огнем взял ценного пленного противника. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. После войны приехал в Геническ. Был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени. Кастюкевич выразил соболезнования семье ветерана, с которым часто общался лично.
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html
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херсонская область , польша, геническ, игорь кастюкевич, великая отечественная война (1941-1945), россия
Херсонская область , Польша, Геническ, Игорь Кастюкевич, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны
Сенатор Кастюкевич сообщил о смерти ветерана ВОВ Семена Чумаченко