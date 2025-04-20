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В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.04.2025
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19:33 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/veteran-2012411001.html
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.04.2025
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны
Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:33:00+03:00
2025-04-20T19:33:00+03:00
херсонская область
польша
геническ
игорь кастюкевич
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в Telegram-канале.&quot;Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном - участником боевых действий Великой Отечественной войны&quot; , - написал Кастюкевич.Семену Чумаченко было 98 лет. Он родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт попал в 1944 в возрасте 17 лет. Сапёр-разведчик, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В бою у реки Вислы под плотным пулеметным огнем взял ценного пленного противника. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. После войны приехал в Геническ. Был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени. Кастюкевич выразил соболезнования семье ветерана, с которым часто общался лично.
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html
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херсонская область
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херсонская область , польша, геническ, игорь кастюкевич, великая отечественная война (1941-1945), россия
Херсонская область , Польша, Геническ, Игорь Кастюкевич, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны

Сенатор Кастюкевич сообщил о смерти ветерана ВОВ Семена Чумаченко

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиВетеран Великой Отечественной войны Семен Чумаченко
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Чумаченко - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Чумаченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Единственный ветеран Великой Отечественной войны - участник боевых действий Семен Чумаченко скончался в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в Telegram-канале.
«

"Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном - участником боевых действий Великой Отечественной войны" , - написал Кастюкевич.

Казахстанские военнослужащие во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Алма-Ате военнослужащие и ветераны посетили могилы героев ВОВ
8 апреля, 09:27
Семену Чумаченко было 98 лет. Он родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт попал в 1944 в возрасте 17 лет. Сапёр-разведчик, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В бою у реки Вислы под плотным пулеметным огнем взял ценного пленного противника. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. После войны приехал в Геническ. Был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени.
Кастюкевич выразил соболезнования семье ветерана, с которым часто общался лично.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
16 августа 2024, 14:56
 
Херсонская областьПольшаГеническИгорь КастюкевичВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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