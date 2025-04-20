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Украинский депутат заявил об ультиматуме США Зеленскому
Украинский депутат заявил об ультиматуме США Зеленскому - РИА Новости, 20.04.2025
Украинский депутат заявил об ультиматуме США Зеленскому
США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение на Украине после введения "перманентного" перемирия и объявить о проведении выборов без его... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:50:00+03:00
2025-04-20T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение на Украине после введения "перманентного" перемирия и объявить о проведении выборов без его участия в них, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "По моим данным, после встречи (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио, (спецпосланника президента США Стива – ред.) Уиткоффа и (спецпосланника президента США Кита - ред.) Келлога с (главой офиса Андреем - ред.) Ермаком Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого - объявление выборов, в которых Зеленский не участвует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, ответ от Зеленского ждут на встрече в Лондоне на следующей неделе. "Сейчас идут отчаянные попытки выкрутиться и не принять ультиматум. На Банковой (улица в Киеве, где расположен офис Зеленского – ред.) - круглосуточные совещания", - добавил Дубинский. Ранее госсекретарь США Рубио по итогам встречи с представителями Украины назвал "позитивными" переговоры с представителями Украины 18 апреля в Париже по урегулированию конфликта, отметив, что США надеются в скором времени получить ответ Киева. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Украинский депутат заявил об ультиматуме США Зеленскому
Дубинский: США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия