https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html

"Возможности нет". В Раде раскрыли, какая угроза нависла над Украиной

"Возможности нет". В Раде раскрыли, какая угроза нависла над Украиной - РИА Новости, 20.04.2025

"Возможности нет". В Раде раскрыли, какая угроза нависла над Украиной

Украина в случае выхода США из переговоров по урегулированию конфликта может потерпеть крах в военном плане осенью текущего года, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:47:00+03:00

2025-04-20T16:47:00+03:00

2025-04-20T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина в случае выхода США из переговоров по урегулированию конфликта может потерпеть крах в военном плане осенью текущего года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.По словам политика, отказ Вашингтона от участия в переговорах по украинскому кризису приведет к ухудшению ситуации для ВСУ на фронте из-за нехватки оружия и людей, дезертирства, а также падения морального духа."При этом возможности компенсировать эти потери — нет. Остается только решение об отмене брони 25-60, отмене брони ТЦК, сокращению мобилизационного возраста", — написал он.В результате пополнения армии подобным способом Киев, по мнению Дубинского, сможет продолжать вести боевые действия около пяти месяцев."При этом качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года", — заключил депутат.Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму, глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".

https://ria.ru/20250420/kiev-2012394306.html

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в мире, украина, сша, александр дубинский, вооруженные силы украины