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Умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов - РИА Новости, 20.04.2025
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21:18 20.04.2025 (обновлено: 21:19 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/sosnov-2012417791.html
Умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов
Умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов - РИА Новости, 20.04.2025
Умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов
Санкт-Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в воскресенье на 77-м году, сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области. РИА Новости, 20.04.2025
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санкт-петербург
россия
аркадий соснов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в воскресенье на 77-м году, сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области. "Двадцатого апреля после продолжительной болезни скончался известный петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Яковлевич Соснов", – говорится в сообщении на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте". Соснов родился 14 октября 1948 года. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности "инженер-химик", в журналистику пришел в 1976 году. С 2008 года Соснов работал главным редактором журнала "Русский меценат", он выступил инициатором праздника "День рождения Мецената", который проводится в Эрмитаже с 2006 года. Соснов - автор книг "Обретенная природа" и "Энергия Земли", лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета "За гуманизм в журналистике". О дате и времени прощания с Сосновым пока не сообщается.
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санкт-петербург, россия, аркадий соснов
Санкт-Петербург, Россия, Аркадий Соснов
Умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов

Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов умер в возрасте 76 лет

© Фото : Союз журналистов Петербурга и Ленинградской областиАркадий Соснов
Аркадий Соснов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области
Аркадий Соснов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в воскресенье на 77-м году, сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.
"Двадцатого апреля после продолжительной болезни скончался известный петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Яковлевич Соснов", – говорится в сообщении на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".
Соснов родился 14 октября 1948 года. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности "инженер-химик", в журналистику пришел в 1976 году. С 2008 года Соснов работал главным редактором журнала "Русский меценат", он выступил инициатором праздника "День рождения Мецената", который проводится в Эрмитаже с 2006 года.
Соснов - автор книг "Обретенная природа" и "Энергия Земли", лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета "За гуманизм в журналистике".
О дате и времени прощания с Сосновым пока не сообщается.
 
Санкт-ПетербургРоссияАркадий Соснов
 
 
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