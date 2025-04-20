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Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы - РИА Новости, 20.04.2025
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08:00 20.04.2025
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Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы
Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы - РИА Новости, 20.04.2025
Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы
Все эксперты высказались насчет того, кто победит в торговой войне — Китай или США? Все и по всему миру. А вот теперь состоялась первая проверка их оценок... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:00:00+03:00
2025-04-20T08:00:00+03:00
аналитика
китай
сша
вьетнам
си цзиньпин
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012256254_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e9c6479a956cb4cdaecdd906993b0932.jpg
Все эксперты высказались насчет того, кто победит в торговой войне — Китай или США? Все и по всему миру. А вот теперь состоялась первая проверка их оценок практикой — точнее, международной дипломатией. Получается что-то очень похожее на то, как завалились санкции против России: ключевую роль сыграла позиция "мирового большинства", оно же — Глобальный Юг.Речь о завершившейся в пятницу поездке лидера КНР Си Цзиньпина в три из десяти стран АСЕАН, а именно: во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. То были давно намеченные визиты. Просто оно так совпало, что после введения в США пошлин на ввоз всего китайского и вообще всего иностранного именно в этом южном направлении состоялась первая поездка Си. Там и прошла первая проверка реакции стран из того самого большинства на происходящее.Общий итог: один — ноль в пользу Китая. Первая реакция трех перечисленных стран региона — в сложившейся ситуации укрепить сотрудничество с Пекином. А ведь, с точки зрения США, должно было быть наоборот. Американцы запугивали даже европейских собратьев: только попробуйте сейчас развивать торговлю с КНР.Европа пока думает и грустит, но… вот последний пункт поездки Си: Камбоджа. Это маленькая, то есть уязвимая экономика, и модель ее существования на мировой арене еще вчера строилась по такой схеме: почти половина экспорта идет в США — это одежда и прочий текстиль. Почти половина импорта — из Китая, это, по сути, сырье для производимого в Камбодже экспорта в США. За что Камбоджа и получила сейчас американскую пошлину больше, чем у всех соседей: 49 процентов. То есть Америка тормозит импорт из Китая не только прямой, но и через третьи страны.Результат поездки Си: 35 подписанных с Камбоджей экономических соглашений и прочие планы дальнейшей интеграции.Вьетнам: с него поездка началась. Это большая и многовекторная экономика, но та же схема непрямого китайского экспорта в США работала и там, поэтому пошлины для Вьетнама — 46 процентов. И вот в Ханое встречали Си Цзиньпина красными флагами на улицах, договорились насчет укрепления политического и стратегического сотрудничества. В ходе визита подписано 45 новых сделок с Китаем.А ведь это страна, которую США годами науськивали на северного соседа из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. Однако на сегодняшний день она оказалась четвертым в мире торговым партнером Пекина (а Китай, понятно, — первый торговый партнер Вьетнама, товарооборот около 260 миллиардов долларов в год). И менять эту реальность Вьетнам не собирается, причем особенно сейчас.Но в упомянутых странах речи, особенно в адрес Америки, звучали приглушенно. А вот в Малайзии по этой части был просто праздник. Для справки: ее торговля с Китаем составляет более 212 миллиардов долларов в год, КНР — главный торговый партнер страны уже 16 лет подряд. Американский рынок и интересы США тут, как и у Вьетнама, уже вторичны. И вот премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявляет, что в нынешнем торговом побоище его страна "на стороне Китая". Более того, есть и такие слова: "Партнерство Малайзии с Китаем станет крепче, несмотря на глобальные геополитические вызовы". Это говорит уже не премьер, а — бери выше — король страны Султан Ибрагим. Наконец, подписывается соответствующая декларация, где все то же сказано очень громко.Дело в том, что Малайзия в этом году председательствует в АСЕАН, а ключевой пункт ее председательства — сделать развитие отношений с Китаем приоритетом для всего региона. Анвар сразу после бесед с Си отправился в Таиланд, туда же подъедут лидеры Мьянмы, и все будут обсуждать понятно что. Наконец, готовится обновленная, продвинутая третья версия зоны свободной (то есть беспошлинной) торговли между КНР и всей АСЕАН.Что-то подсказывает: если бы Си Цзиньпин в эти дни оказался в любом другом регионе Глобального Юга, результат был бы тот же. В общем, картина понятная. А сводится эта картина вот к чему: да, будет больно — и Китаю, и вообще всей мировой экономике. Да, каждый попытается о чем-то договориться с Дональдом Трампом, снизить пошлины — в Азии это считается проявлением силы, а не слабости. Да, не только Азии, а вообще всем устроили большую гадость. И да, всем ясно, что команда Трампа делает это не из общей вредности, а потому, что прежняя модель существования США больше не работает.Но почему десятки стран мира должны из-за этого менять свои вполне успешные модели? Это, повторим, ровно тот же случай, что с санкциями против России. Европа и тогдашняя администрация США сошли с ума, провоцируя Москву на военный ответ и пытаясь при этом удушить российскую экономику. Но создали этим проблемы Азии, Африке и многим прочим.Однако разница с 2022-м есть. Тогда нападение на Россию еще кого-то застало врасплох, "мировое большинство" на всяких и разных форумах года два еще пыталось как-то вразумить западников. А сейчас слов будет меньше. Напомним, Китай — первый торговый партнер для более чем 140 "стран и регионов", как это формулируют в Пекине.Что в АСЕАН и по всему миру будут в такой ситуации делать: выстраивать защитные барьеры против этих, уже ставших привычными чрезвычайных ситуаций. То есть менять всю экономическую модель (как Камбоджа) или мягко подстраивать свою (как Малайзия и прочие). А попросту — не давать американцам и прочим западникам шансов и дальше неожиданно рушить рынки. Для чего надо по максимуму изолироваться от непредсказуемых партнеров. И правительства, и любые компании постараются на уровне политики или рефлекса как можно меньше иметь дел с США или американским бизнесом. А если иметь, то только со страховкой и перестраховкой.Эта перестройка мировой экономики будет вестись продуманно или стихийно, займет годы и поначалу принесет, повторим, потери. В итоге же дело будет идти к двум мало связанным между собой мировым экономикам. Одна — свободная и предсказуемая, другая — наоборот.
https://ria.ru/20250418/ssha-2011951447.html
https://ria.ru/20250414/kitaj-2011222620.html
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китай
сша
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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аналитика, китай, сша, вьетнам, си цзиньпин, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Аналитика, Китай, США, Вьетнам, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)

Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Все эксперты высказались насчет того, кто победит в торговой войне — Китай или США? Все и по всему миру. А вот теперь состоялась первая проверка их оценок практикой — точнее, международной дипломатией. Получается что-то очень похожее на то, как завалились санкции против России: ключевую роль сыграла позиция "мирового большинства", оно же — Глобальный Юг.
Речь о завершившейся в пятницу поездке лидера КНР Си Цзиньпина в три из десяти стран АСЕАН, а именно: во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. То были давно намеченные визиты. Просто оно так совпало, что после введения в США пошлин на ввоз всего китайского и вообще всего иностранного именно в этом южном направлении состоялась первая поездка Си. Там и прошла первая проверка реакции стран из того самого большинства на происходящее.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик
18 апреля, 05:40
Общий итог: один — ноль в пользу Китая. Первая реакция трех перечисленных стран региона — в сложившейся ситуации укрепить сотрудничество с Пекином. А ведь, с точки зрения США, должно было быть наоборот. Американцы запугивали даже европейских собратьев: только попробуйте сейчас развивать торговлю с КНР.
Европа пока думает и грустит, но… вот последний пункт поездки Си: Камбоджа. Это маленькая, то есть уязвимая экономика, и модель ее существования на мировой арене еще вчера строилась по такой схеме: почти половина экспорта идет в США — это одежда и прочий текстиль. Почти половина импорта — из Китая, это, по сути, сырье для производимого в Камбодже экспорта в США. За что Камбоджа и получила сейчас американскую пошлину больше, чем у всех соседей: 49 процентов. То есть Америка тормозит импорт из Китая не только прямой, но и через третьи страны.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин
14 апреля, 19:00
Результат поездки Си: 35 подписанных с Камбоджей экономических соглашений и прочие планы дальнейшей интеграции.
Вьетнам: с него поездка началась. Это большая и многовекторная экономика, но та же схема непрямого китайского экспорта в США работала и там, поэтому пошлины для Вьетнама — 46 процентов. И вот в Ханое встречали Си Цзиньпина красными флагами на улицах, договорились насчет укрепления политического и стратегического сотрудничества. В ходе визита подписано 45 новых сделок с Китаем.
А ведь это страна, которую США годами науськивали на северного соседа из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. Однако на сегодняшний день она оказалась четвертым в мире торговым партнером Пекина (а Китай, понятно, — первый торговый партнер Вьетнама, товарооборот около 260 миллиардов долларов в год). И менять эту реальность Вьетнам не собирается, причем особенно сейчас.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
WP оценила последствия для США китайских ограничений на поставки металлов
18 апреля, 14:03
Но в упомянутых странах речи, особенно в адрес Америки, звучали приглушенно. А вот в Малайзии по этой части был просто праздник. Для справки: ее торговля с Китаем составляет более 212 миллиардов долларов в год, КНР — главный торговый партнер страны уже 16 лет подряд. Американский рынок и интересы США тут, как и у Вьетнама, уже вторичны. И вот премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявляет, что в нынешнем торговом побоище его страна "на стороне Китая". Более того, есть и такие слова: "Партнерство Малайзии с Китаем станет крепче, несмотря на глобальные геополитические вызовы". Это говорит уже не премьер, а — бери выше — король страны Султан Ибрагим. Наконец, подписывается соответствующая декларация, где все то же сказано очень громко.
Дело в том, что Малайзия в этом году председательствует в АСЕАН, а ключевой пункт ее председательства — сделать развитие отношений с Китаем приоритетом для всего региона. Анвар сразу после бесед с Си отправился в Таиланд, туда же подъедут лидеры Мьянмы, и все будут обсуждать понятно что. Наконец, готовится обновленная, продвинутая третья версия зоны свободной (то есть беспошлинной) торговли между КНР и всей АСЕАН.
Китайский национальный флаг развевается на здании китайской таможни в международном контейнерном терминале Яньтянь - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Китай захотел сблизиться с Евросоюзом из-за пошлин, пишет FT
17 апреля, 08:52
Что-то подсказывает: если бы Си Цзиньпин в эти дни оказался в любом другом регионе Глобального Юга, результат был бы тот же. В общем, картина понятная. А сводится эта картина вот к чему: да, будет больно — и Китаю, и вообще всей мировой экономике. Да, каждый попытается о чем-то договориться с Дональдом Трампом, снизить пошлины — в Азии это считается проявлением силы, а не слабости. Да, не только Азии, а вообще всем устроили большую гадость. И да, всем ясно, что команда Трампа делает это не из общей вредности, а потому, что прежняя модель существования США больше не работает.
Но почему десятки стран мира должны из-за этого менять свои вполне успешные модели? Это, повторим, ровно тот же случай, что с санкциями против России. Европа и тогдашняя администрация США сошли с ума, провоцируя Москву на военный ответ и пытаясь при этом удушить российскую экономику. Но создали этим проблемы Азии, Африке и многим прочим.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США введением пошлин "выбивают" торговые преференции, заявила Захарова
17 апреля, 15:39
Однако разница с 2022-м есть. Тогда нападение на Россию еще кого-то застало врасплох, "мировое большинство" на всяких и разных форумах года два еще пыталось как-то вразумить западников. А сейчас слов будет меньше. Напомним, Китай — первый торговый партнер для более чем 140 "стран и регионов", как это формулируют в Пекине.
Что в АСЕАН и по всему миру будут в такой ситуации делать: выстраивать защитные барьеры против этих, уже ставших привычными чрезвычайных ситуаций. То есть менять всю экономическую модель (как Камбоджа) или мягко подстраивать свою (как Малайзия и прочие). А попросту — не давать американцам и прочим западникам шансов и дальше неожиданно рушить рынки. Для чего надо по максимуму изолироваться от непредсказуемых партнеров. И правительства, и любые компании постараются на уровне политики или рефлекса как можно меньше иметь дел с США или американским бизнесом. А если иметь, то только со страховкой и перестраховкой.
Эта перестройка мировой экономики будет вестись продуманно или стихийно, займет годы и поначалу принесет, повторим, потери. В итоге же дело будет идти к двум мало связанным между собой мировым экономикам. Одна — свободная и предсказуемая, другая — наоборот.
Порт Шанхая - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Пошлины США для Китая стали игрой чисел, заявили в МИД КНР
17 апреля, 06:39
 
АналитикаКитайСШАВьетнамСи ЦзиньпинДональд ТрампАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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