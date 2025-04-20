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В Каире открыли "Школу русского театра"

В Каире открыли "Школу русского театра" - РИА Новости, 20.04.2025

В Каире открыли "Школу русского театра"

"Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T18:08:00+03:00

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КАИР, 20 апр – РИА Новости. "Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие является совместным проектом Россотрудничества и ГИТИСа. В Каире оно проходит с 20 по 24 апреля в здании Египетской академии искусств. В течение нескольких дней местные студенты ознакомятся с системой Константина Станиславского. В ходе открытия "Школы русского театра" учащиеся и студенты Академии исполнили композиции Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. "Если говорить про Египет и африканский континент, то это первый подобный опыт для нас", - сообщил агентству исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко, отметив, что прибывшие из России педагоги из ГИТИСа будут преподавать египетским студентам искусство грима, актерское мастерство и режиссуру. Он упомянул, что ранее проект "Школа русского театра" был успешно реализован в Китае и Казахстане, а вскоре после Египта мероприятие состоится в Тунисе. "Есть задача передать знания и методы работы системы Станиславского. Здесь мы работаем четыре дня, программа будет сжатой, но действенной. Мы больше будем заниматься практикой, познанием себя и разбором драматургии", - подчеркнула преподаватель кафедры актерского мастерства, режиссер-постановщик Екатерина Петрова-Вербич. По ее мнению, в ходе занятий со студентами Египетской академии искусств получится своего рода микс системы Станиславского и египетского театра.

https://ria.ru/20250128/kologrivyy-1995975016.html

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египет, каир (город), россия, гитис, в мире, театр