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В Каире открыли "Школу русского театра" - РИА Новости, 20.04.2025
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Культура
 
18:08 20.04.2025 (обновлено: 18:10 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/shkola-2012405331.html
В Каире открыли "Школу русского театра"
В Каире открыли "Школу русского театра" - РИА Новости, 20.04.2025
В Каире открыли "Школу русского театра"
"Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:08:00+03:00
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КАИР, 20 апр – РИА Новости. "Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие является совместным проектом Россотрудничества и ГИТИСа. В Каире оно проходит с 20 по 24 апреля в здании Египетской академии искусств. В течение нескольких дней местные студенты ознакомятся с системой Константина Станиславского. В ходе открытия "Школы русского театра" учащиеся и студенты Академии исполнили композиции Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. "Если говорить про Египет и африканский континент, то это первый подобный опыт для нас", - сообщил агентству исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко, отметив, что прибывшие из России педагоги из ГИТИСа будут преподавать египетским студентам искусство грима, актерское мастерство и режиссуру. Он упомянул, что ранее проект "Школа русского театра" был успешно реализован в Китае и Казахстане, а вскоре после Египта мероприятие состоится в Тунисе. "Есть задача передать знания и методы работы системы Станиславского. Здесь мы работаем четыре дня, программа будет сжатой, но действенной. Мы больше будем заниматься практикой, познанием себя и разбором драматургии", - подчеркнула преподаватель кафедры актерского мастерства, режиссер-постановщик Екатерина Петрова-Вербич. По ее мнению, в ходе занятий со студентами Египетской академии искусств получится своего рода микс системы Станиславского и египетского театра.
https://ria.ru/20250128/kologrivyy-1995975016.html
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египет, каир (город), россия, гитис, в мире, театр
Культура, Египет, Каир (город), Россия, ГИТИС, В мире, Театр
В Каире открыли "Школу русского театра"

В Каире открыли "Школу русского театра" с участием педагогов ГИТИСа

© РИА Новости"Школа русского театра" открылась в Каире, Египет. Кадр видео
Школа русского театра открылась в Каире, Египет. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости
"Школа русского театра" открылась в Каире, Египет. Кадр видео
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КАИР, 20 апр – РИА Новости. "Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие является совместным проектом Россотрудничества и ГИТИСа. В Каире оно проходит с 20 по 24 апреля в здании Египетской академии искусств. В течение нескольких дней местные студенты ознакомятся с системой Константина Станиславского.
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В ходе открытия "Школы русского театра" учащиеся и студенты Академии исполнили композиции Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.
"Если говорить про Египет и африканский континент, то это первый подобный опыт для нас", - сообщил агентству исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко, отметив, что прибывшие из России педагоги из ГИТИСа будут преподавать египетским студентам искусство грима, актерское мастерство и режиссуру.
Он упомянул, что ранее проект "Школа русского театра" был успешно реализован в Китае и Казахстане, а вскоре после Египта мероприятие состоится в Тунисе.
"Есть задача передать знания и методы работы системы Станиславского. Здесь мы работаем четыре дня, программа будет сжатой, но действенной. Мы больше будем заниматься практикой, познанием себя и разбором драматургии", - подчеркнула преподаватель кафедры актерского мастерства, режиссер-постановщик Екатерина Петрова-Вербич.
По ее мнению, в ходе занятий со студентами Египетской академии искусств получится своего рода микс системы Станиславского и египетского театра.
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КультураЕгипетКаир (город)РоссияГИТИСВ миреТеатр
 
 
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