В Каире открыли "Школу русского театра"
В Каире открыли "Школу русского театра" с участием педагогов ГИТИСа
© РИА Новости"Школа русского театра" открылась в Каире, Египет. Кадр видео
© РИА Новости
"Школа русского театра" открылась в Каире, Египет. Кадр видео
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КАИР, 20 апр – РИА Новости. "Школа русского театра" открылась в воскресенье в египетской столице Каире при участии Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Россотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие является совместным проектом Россотрудничества и ГИТИСа. В Каире оно проходит с 20 по 24 апреля в здании Египетской академии искусств. В течение нескольких дней местные студенты ознакомятся с системой Константина Станиславского.
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В ходе открытия "Школы русского театра" учащиеся и студенты Академии исполнили композиции Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.
"Если говорить про Египет и африканский континент, то это первый подобный опыт для нас", - сообщил агентству исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко, отметив, что прибывшие из России педагоги из ГИТИСа будут преподавать египетским студентам искусство грима, актерское мастерство и режиссуру.
Он упомянул, что ранее проект "Школа русского театра" был успешно реализован в Китае и Казахстане, а вскоре после Египта мероприятие состоится в Тунисе.
"Есть задача передать знания и методы работы системы Станиславского. Здесь мы работаем четыре дня, программа будет сжатой, но действенной. Мы больше будем заниматься практикой, познанием себя и разбором драматургии", - подчеркнула преподаватель кафедры актерского мастерства, режиссер-постановщик Екатерина Петрова-Вербич.
По ее мнению, в ходе занятий со студентами Египетской академии искусств получится своего рода микс системы Станиславского и египетского театра.
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