https://ria.ru/20250420/putin-2012329120.html

Путин приехал на пасхальную службу

Путин приехал на пасхальную службу - РИА Новости, 20.04.2025

Путин приехал на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:02:00+03:00

2025-04-20T00:02:00+03:00

2025-04-20T00:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году. Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.

https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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россия, москва, владимир путин, пасха, общество