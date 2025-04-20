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Путин приехал на пасхальную службу - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
00:02 20.04.2025 (обновлено: 00:23 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/putin-2012329120.html
Путин приехал на пасхальную службу
Путин приехал на пасхальную службу - РИА Новости, 20.04.2025
Путин приехал на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:02:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
религия
россия
москва
владимир путин
пасха
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году. Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.
https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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россия, москва, владимир путин, пасха, общество
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Пасха, Общество
Путин приехал на пасхальную службу

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Вчера, 23:56
Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году.
Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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