Путин приехал на пасхальную службу
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году.
Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.