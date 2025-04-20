https://ria.ru/20250420/peremirie-2012411181.html

Сакс призвал после пасхального перемирия заключить прочный мир на Украине

Сакс призвал после пасхального перемирия заключить прочный мир на Украине - РИА Новости, 20.04.2025

Сакс призвал после пасхального перемирия заключить прочный мир на Украине

Украинское урегулирование достижимо, что показали еще переговоры в Стамбуле, сорванные Западом, теперь же, после объявленного РФ пасхального перемирия, настало... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:35:00+03:00

2025-04-20T19:35:00+03:00

2025-04-20T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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владимир зеленский

верховная рада украины

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр – РИА Новости. Украинское урегулирование достижимо, что показали еще переговоры в Стамбуле, сорванные Западом, теперь же, после объявленного РФ пасхального перемирия, настало время заключить прочное мирное соглашение, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Стамбульский процесс три года назад показал, что мир был возможен и достижим. Проект договора был почти готов к подписанию, и его можно было бы подписать при более добросовестных переговорах. К сожалению, США и Великобритания остановили мирный процесс, нанеся огромный ущерб Украине в последующие три года. Сейчас самое время заключить прочное мирное соглашение", – сказал Сакс РИА Новости. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html

https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html

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