https://ria.ru/20250420/peremirie-2012390704.html

Зеленский продолжит нарушать перемирие, уверен таджикский экс-полковник

Зеленский продолжит нарушать перемирие, уверен таджикский экс-полковник - РИА Новости, 20.04.2025

Зеленский продолжит нарушать перемирие, уверен таджикский экс-полковник

Владимир Зеленский, который является "марионеткой ЕС", будет следовать указаниям Запада и нарушать пасхальное перемирие, заявил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:24:00+03:00

2025-04-20T15:24:00+03:00

2025-04-20T16:10:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 20 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский, который является "марионеткой ЕС", будет следовать указаниям Запада и нарушать пасхальное перемирие, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник спецслужб Таджикистана в отставке Бахтиер Рахмонов. "...Владимир Зеленский не будет выполнять условия пасхального перемирия, он будет их нарушать: сколько было договоренностей о прекращении огня, и он всегда их нарушал, ему нельзя доверять", - сказал он. По словам эксперта, странам Евросоюза невыгодно это перемирие. "Им (странам Евросоюза) выгодно затягивание военных действий, а Зеленский - их марионетка - будет следовать их указаниям и, конечно, нарушать условия перемирия", - отметил Рахмонов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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