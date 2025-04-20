https://ria.ru/20250420/paskha-2012407943.html

В Сербии отпраздновали Пасху в церкви памяти русских добровольцев

В Сербии отпраздновали Пасху в церкви памяти русских добровольцев - РИА Новости, 20.04.2025

В Сербии отпраздновали Пасху в церкви памяти русских добровольцев

Сотрудники Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш, духовенство... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T18:42:00+03:00

2025-04-20T18:42:00+03:00

2025-04-20T18:59:00+03:00

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БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш, духовенство Сербской православной церкви и сербские граждане встретили Пасху впервые за долгое время в селе Горни-Адровац в храме, построенном в память русских добровольцев войны с Османской империей 1876-78 годов. "Впервые, спустя многие десятилетия, торжественное пасхальное богослужение в храме Святой Троицы в Горни-Адроваце на юге Сербии объединило несколько сотен сербских и русских православных верующих на великом христианском празднике — Светлой Пасхе! На богослужении, которое провел настоятель храма отец Горан Митич присутствовали многочисленные верующие из города Алексинац и других населенных пунктов муниципалитета", - сообщила пресс-служба РЦНК – представительства Россотрудничества. В порте храма Святой Троицы были установлены палатки с праздничным угощением. Присутствующие смогли также посмотреть трансляцию литургии в Храме Христа Спасителя в Москве. Как отметил в разговоре с РИА Новости директор "Русского дома" Евгений Баранов, на торжественную литургию пришли около 300 человек, по традиции им раздали пять корзин освященных пасхальных яиц. Мероприятие организовали Нишская епархия Сербской Православной Церкви при поддержке РЦНК, РСГЦ в Нише и Русской гуманитарной миссии на Балканах. Полковник Николай Николаевич Раевский – внук героя войны 1812 года Николая Раевского, приехал добровольцем в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац на юге Сербии. Храм Святой Троицы, известный и как Русская церковь, построен и освящен в 1903 году на месте его гибели. Памятный храм – символ совместной борьбы сербского и русского народов за освобождение от османов. В Первой сербско-турецкой войне 1876 приняло участие более 3,5 тысячи русских добровольцев.

https://ria.ru/20250420/sedmitsa-1857061003.html

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сербия, сербская православная церковь, рцнк, российско-сербский гуманитарный центр (рсгц), пасха, религиозные праздники, в мире