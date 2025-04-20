https://ria.ru/20250420/paskha-2012404848.html

В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба

В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба - РИА Новости, 20.04.2025

В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба

Пасхальная служба состоялась утром в воскресенье в городе Селидово в Донецкой народной республике. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:58:00+03:00

2025-04-20T17:58:00+03:00

2025-04-20T17:59:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пасхальная служба состоялась утром в воскресенье в городе Селидово в Донецкой народной республике. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Российская армия начиная с 18.00 мск субботы строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве 29 октября сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250420/kulich-2012383400.html

селидово

россия

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селидово, россия, донецкая народная республика, общество, пасха, религиозные праздники