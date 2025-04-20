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В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба - РИА Новости, 20.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:58 20.04.2025 (обновлено: 17:59 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012404848.html
В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба
В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба - РИА Новости, 20.04.2025
В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба
Пасхальная служба состоялась утром в воскресенье в городе Селидово в Донецкой народной республике. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:58:00+03:00
2025-04-20T17:59:00+03:00
религия
селидово
россия
донецкая народная республика
общество
пасха
религиозные праздники
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пасхальная служба состоялась утром в воскресенье в городе Селидово в Донецкой народной республике. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Российская армия начиная с 18.00 мск субботы строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве 29 октября сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250420/kulich-2012383400.html
селидово
россия
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селидово, россия, донецкая народная республика, общество, пасха, религиозные праздники
Религия, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество, Пасха, Религиозные праздники

В Селидово в ДНР прошла пасхальная служба

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Пасхи
Празднование Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пасхальная служба состоялась утром в воскресенье в городе Селидово в Донецкой народной республике.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
В Крыму испекли гигантский кулич с изображениями достопримечательностей полуострова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Крыму испекли гигантский кулич
Вчера, 14:22
Российская армия начиная с 18.00 мск субботы строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве 29 октября сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

Празднование Пасхи в России

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Верующие на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Также традиционно проводятся крестные ходы.

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

Верующие и священнослужители во время ночной пасхальной службы идут крестным ходом вокруг деревянного православного храма Абалакской иконы Божией Матери Знамение в Дивногорске Красноярского края

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

Верующие после крестного хода у Покровского кафедрального собора в Рогожской слободе

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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