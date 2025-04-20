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Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
01:06 20.04.2025 (обновлено: 01:18 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012335681.html
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:06:00+03:00
2025-04-20T01:18:00+03:00
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россия
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екатерина мизулина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости. На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие. Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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россия, москва, екатерина мизулина, татьяна москалькова, кирилл дмитриев, лдпр, московская городская дума, госдума рф, религия, религиозные праздники
Религия, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Татьяна Москалькова, Кирилл Дмитриев, ЛДПР, Московская городская дума, Госдума РФ, Религия, Религиозные праздники
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Шаман, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости.
На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие.
Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Вчера, 23:32
 
РелигияРоссияМоскваЕкатерина МизулинаТатьяна МоскальковаКирилл ДмитриевЛДПРМосковская городская думаГосдума РФРелигияРелигиозные праздники
 
 
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