https://ria.ru/20250420/paskha-2012335681.html

Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025

Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:06:00+03:00

2025-04-20T01:06:00+03:00

2025-04-20T01:18:00+03:00

религия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости. На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие. Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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