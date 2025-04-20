https://ria.ru/20250420/onischenko-2012339776.html

Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной

Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной - РИА Новости, 20.04.2025

Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной

Весной рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, делать физические упражнения, следить за питанием и принимать витамины, сообщил РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T02:50:00+03:00

2025-04-20T02:50:00+03:00

2025-04-20T02:50:00+03:00

общество

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Весной рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, делать физические упражнения, следить за питанием и принимать витамины, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что сейчас очень важно не заболеть, учитывая действительно резкий перепад температур. "Нужно соблюдать режим труда и отдыха, вовремя ложиться спать, вовремя подниматься. Если даже вы не делали какую-то физическую нагрузку, сделайте ее, приучите себя, воспользуйтесь этой возможностью", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос, как укрепить иммунитет весной. Также он рекомендовал следить за питанием, ведь это немаловажный фактор, который дает человеку энергию. Люди получают белки, жиры, углеводы именно через него. "Конечно, надо принимать витамины, нужно одеваться по сезону, потому что многие уже сбросили зимнюю одежду, но хотя бы сезонную, демисезонную одежду нужно надевать. Не переохлаждаться, что сейчас не мудрено", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20241203/klyukva-1602844768.html

https://ria.ru/20250418/vrach-2011942696.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования