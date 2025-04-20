https://ria.ru/20250420/moneta-2012350311.html

В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян

В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян - РИА Новости, 20.04.2025

В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян

Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:51:00+03:00

2025-04-20T07:51:00+03:00

2025-04-20T07:51:00+03:00

экономика

георгий победоносец

goldman sachs

ubs

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976706533_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_496d40acf40b5f5239060e76a6510b0b.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. В ПСБ рассказали, что в марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках. "В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей", - рассказали в ПСБ. Отмечается, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет. "До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото", - прогнозируют в банке. По мнению аналитиков ПСБ, динамика мировых цен на золото обусловлена целым рядом причин: в первую очередь, растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран – в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн. "Во-вторых, увеличением объема инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, - с начала года на мировом рынке этот показатель вырос более чем на 6%", - заключили в сообщении. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов. Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999). На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

https://ria.ru/20241021/psb-1979174451.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html

https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, георгий победоносец, goldman sachs, ubs