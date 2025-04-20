Рейтинг@Mail.ru
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/moneta-2012350311.html
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян - РИА Новости, 20.04.2025
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян
Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T07:51:00+03:00
2025-04-20T07:51:00+03:00
экономика
георгий победоносец
goldman sachs
ubs
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976706533_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_496d40acf40b5f5239060e76a6510b0b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. В ПСБ рассказали, что в марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках. "В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей", - рассказали в ПСБ. Отмечается, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет. "До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото", - прогнозируют в банке. По мнению аналитиков ПСБ, динамика мировых цен на золото обусловлена целым рядом причин: в первую очередь, растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран – в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн. "Во-вторых, увеличением объема инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, - с начала года на мировом рынке этот показатель вырос более чем на 6%", - заключили в сообщении. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов. Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999). На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
https://ria.ru/20241021/psb-1979174451.html
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html
https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976706533_273:0:1090:613_1920x0_80_0_0_21c472278ab2ec0f4f49ca2d24e01fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, георгий победоносец, goldman sachs, ubs
Экономика, Георгий Победоносец, Goldman Sachs, UBS
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян

ПСБ: золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной у россиян

© Банк РоссииИнвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей
Инвестиционная золотая монета Георгий Победоносец номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Банк России
Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ.
В ПСБ рассказали, что в марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
ПСБ: для развития инвестиций в бриллианты нужно создавать инфраструктуру
21 октября 2024, 18:32
"В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей", - рассказали в ПСБ.
Отмечается, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет.
"До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото", - прогнозируют в банке.
По мнению аналитиков ПСБ, динамика мировых цен на золото обусловлена целым рядом причин: в первую очередь, растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран – в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве
16 октября 2024, 18:16
"Во-вторых, увеличением объема инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, - с начала года на мировом рынке этот показатель вырос более чем на 6%", - заключили в сообщении.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов.
Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999). На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России
20 сентября 2024, 16:47
 
ЭкономикаГеоргий ПобедоносецGoldman SachsUBS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала