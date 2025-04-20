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Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху - РИА Новости, 20.04.2025
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять человек поделили между собой суперприз в 100 миллионов рублей в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:06:00+03:00
2025-04-20T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Десять человек поделили между собой суперприз в 100 миллионов рублей в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Министерством финансов."Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по десять миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей", — рассказали в компании.Выигрышным для них оказался тираж № 135.Еще 17 человек выиграли по миллиону рублей.Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае и онлайн — на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие миллион рублей, — в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн.Всего в тираже выиграло более миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.
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общество, лотерея
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять россиян выиграли по 10 миллионов рублей в лотерее